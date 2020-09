Compartir Facebook

Este viernes, el Congreso de la República se dispuso a interpelar a la ministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, debido a un mal manejo de la economía en épocas de pandemia, además de no ‘querer soltar’ el pago de los aportes de la ONP.

En menos de cinco horas, la ministra Alva respondió las 82 preguntas del legislativo, tratando de absolver sus dudas sobre el manejo económico en los meses de estado de emergencia.

Al hablar acerca del pago de aportes para ciudadanos que se encuentren en la ONP, Alva remarcó que las decisiones se tomen de manera responsable. Asimismo, su posición se mantiene sobre que es una medida inconstitucional.

«Tenemos que ser responsables en el manejo de las cuentas fiscales», indicó.

Por otro lado, en medio de su discurso, la titular de la cartera de Economía resaltó que no todo ha sido color de rosas en este estado de emergencia, por lo que dejó en claro que sí se cometieron ciertos errores en el camino.

«Reconozco, por supuesto, que hemos cometido errores, pero cuando nos hemos equivocado, hemos enmendado, no es momento de ser soberbios, tampoco es momento para derrotismos”, añadió.

Alva quiso dejar fuera de conjeturas y suposiciones lo que representa el plan Reactiva Perú, el mismo que ha beneficiado a miles de empresas a nivel nacional, comentando que no se trata de un regalo, sino una manera de poder salvar millones de empleos.

REACTIVO SALVÓ 2 MILLONES DE EMPLEOS

“El programa Reactiva Perú no ha utilizado ni un centavo del tesoro público, se trata de préstamos que ustedes, peruanos y peruanas, no han pagado con su dinero. El Gobierno no ha transferido ni un sol a ninguna empresa, sin embargo, gracias a estos créditos otorgados con dinero del Banco Central de Reservas se han beneficiado al rededor de 380 mil micro y pequeñas empresas y se han salvado más de 2 millones de empleos».

Finalmente, el Pleno del Congreso quedó suspendido hasta el lunes y la incertidumbre crecerá este fin de semana.

