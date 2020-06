Ministra ‘María Tony Alva’ te da tips para que te alcance el dinero ante el coronavirus

Compartir Facebook

El coronavirus no solo arrasó con las vidas humanas, sino también con la economía peruana, es por ello que la tasa de desempleo en el Perú aumentó en este último mes. Para eso, la Ministra de Economía y Finanzas, ‘María Tony Alva’ (interpretado por Carlos Álvarez), dio algunos tips para hacer durar su dinero en medio de este confinamiento.

“No soy la hermana menor de Excelsa, soy su Ministra de economía MaríaTony Alva, la más chibola de todo el gabinete, la engreída, la pulpina de este gobierno. Yo tengo un secreto para que les alcance el dinero, si duermes más y te levantas más tarde, te ahorras el desayuno. No se quejen de que no hay trabajo, si hay, solo hay que buscar”, refirió la ministra.

Asimismo, explicó la nueva clasificación de los sueldos en nuestro país. “Por ejemplo existe el sueldo cebolla, lo ves, lo agarras y te pones a llorar. El sueldo dietético, cada vez te hace comer menos. El sueldo mago, haces un par de movimientos y desaparece. El sueldo lluvia, no sabes cuando viene y cuánto va a durar. El sueldo desodorante, cuando más lo necesitas te abandona. El sueldo eyaculación precoz, apenas ingresa se acabó”.

De otro lado, María Tony Alva, reveló los posibles nombres que puedan ocupar el cargo de asesor de su cartera. “Estoy eligiendo un nuevo asesor para el Ministerio de Economía y Finanzas, no sé por quién decidirme, estoy entre Hernando de Soto, Roque Benavides, Mark Zuckerberg y Richard Swing. Ahora si los dejo porque empezó mi programa favorito, no, no es ‘Rumbo Económico’ es ‘La granja de Zenón’”, finalizó.