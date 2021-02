Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, precisó las personas que podrán recibir gratis la vacuna contra la COVID-19. Precisamente, resaltó que no todos los extranjeros en el país podrán acceder a la dosis.

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, la titular de la cartera indicó que solo los ciudadanos extranjeros que residan en el Perú estarán aptos para recibir la inmunización gratuita que dará el Estado.

También te puede interesar: Policías se visten como enfermeros para capturar a mujer requisitoriada

“La vacunación le corresponde a toda persona que esté residiendo en el país. Muchas personas que han ingresado al país presentan su solicitud. (…) Hay que tener un estatus. No es que yo venga con mi visa de turismo y me estoy vacunando. Eso no es así, esa es una visa transitoria y no tiene ninguna calidad que autorice la vacunación de esas personas”, mencionó la ministra de Salud.

“Distribuidores de vacunas”

Asimismo, Pilar Mazzetti recordó que los laboratorios no tienen “distribuidores” o “representantes”, ya que solo están negociando con los propios Gobiernos por lo que se trataría de una estafa.

“Diferentes entidades nos han indicado que pueden vendernos vacunas en muchísimas cantidades. Hemos procedido a los laboratorios si tienen representantes y nos señalaron que no tienen ninguno”, mencionó Mazzeti.

También te puede interesar: Gobierno decidió alargar 14 días más la cuarentena en zonas de riesgo extremo