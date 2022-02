Ministro Condori cantará el martes ante el Congreso

Compartir Facebook

Se aferra al cargo. El ministro de Salud, Hernán Condori, respondió a la prensa ante los cuestionamientos en torno a su gestión como médico, como cuando promocionaba el consumo de ‘agua arracimada’, o anunciaba la detección del cáncer de cuello uterino en un minuto.

Condori negó que vaya a renunciar a pesar de los pedidos del Colegio Médico, y la reciente renuncia del consejo consultivo del Minsa, además de otros funcionarios. “¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?”, dijo.

Además, pidió que lo dejen trabajar ya que solo tiene en el cargo un par de días. “Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras”, sostuvo Condori.

AL CONGRESO

Ayer, la Comisión de Salud del Congreso citó para el martes 15 al ministro Condori. Mediante un oficio, el presidente del grupo de trabajo, el congresista Hitler Saavedra de la bancada de Somos Perú, lo citó para las 11 de la mañana.

En el documento, se precisan los puntos que el titular de la cartera deberá responder. Entre ellos figuran los lineamientos de su gestión al asumir el ministerio y brindar un balance sobre cómo encuentra el sector.