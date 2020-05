Ministro de Defensa dice “habrá cuarentena focalizada”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Mientras que el Gobierno desmentía el miércoles que se hubiera acordado levantar el estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus el próximo lunes 25 de mayo, ayer, el Ministro de Defensa, Walter Martos, informó que se evalúa aplicar una cuarentena focalizada, con todas las restricciones de aislamiento social, solo en algunas regiones luego del 24 de mayo, debido a que la pandemia por el nuevo coronavirus es “muy heterogénea”.

«Probablemente habrá una cuarentena focalizada, debido a que la pandemia es muy heterogénea», manifestó desde Lambayeque, donde señaló que recomendará en Consejo de Ministros no levantar la cuarentena en esa región, debido a que es la tercera más afectada por la Covid-19, con 500 fallecidos y más de 5 mil casos positivos.

“QUE SE LEVANTE”

De otro lado, ayer, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno en su lucha contra el coronavirus, consideró que no se debe extender la cuarentena. No obstante, remarcó que sí se tienen que mantener algunas restricciones, como la inmovilización de 9 p.m. a 4 a.m., lo cual, según dijo, no perjudicará la jornada laboral.

Además, señaló que se deberían abrir más mercados temporales comunitarios, que funcionen tres veces por semana, en canchas de fútbol y parques, ya que evitarán las aglomeraciones y largos desplazamientos de las personas para hacer compras.

Por otra parte, el especialista indicó que si una persona sale positivo al coronavirus (COVID-19) y en dos semanas no ha tenido síntomas, entonces no requiere de un examen para volver a laborar, por lo que recomendó a las autoridades no exigir al trabajador la presentación de un certificado que constate que no está infectado.

EL DATO

El Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia nacional el pasado 16 de marzo, que implica el aislamiento y la inmovilización obligatoria. Tuvo sucesivas prórrogas, la última finaliza el domingo.