Ministro de Salud afirma que desde este lunes llega el oxígeno de Chile

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó este miércoles 24 de febrero que desde este lunes 1 de marzo, nuestro país recibirá 40 toneladas semanales de oxígeno medicinal proveniente desde Chile.

A raíz de un trato con el país vecino, el titular de la cartera de Salud destacó que Perú recibirá hasta 960 toneladas de este insumo vital a fin de poder salvar más vidas.

“Estamos en condiciones de anunciar que a partir del lunes, están llegando las importaciones que se están haciendo de oxígeno, desde Chile” rescató.

Mira también: Cañete: Sorprenden a médico desnudo junto a enfermera en camioneta

“Vamos a recibir a partir del lunes estas 40 toneladas semanales que está importando el Perú desde Antofagasta y que van a continuar hasta completar 960 toneladas en los meses siguientes”, agregó poco después.

Por otro lado, hizo hincapié en que el primer paso está en reforzar el nivel de atención y atender a los centros de salud que tengan una demanda preocupante de oxígeno.

“Tenemos no solo que reforzar el primer nivel de atención, sino que también tendremos oxígeno para reducir la presión y cerrar la brecha de oxígeno. Se deben reforzar prioritariamente (en referencia a la demanda de la costa y sierra central), lo que no quiere decir que no tengamos otras estrategias a nivel nacional para el oxígeno”, enfatizó.

Mira también: ‘Timoteo’ solicita balón de oxígeno a cambio de saludos para familiares infectados con el virus