Ministro de Salud: “No es momento de enfermarse”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ministro de Salud, Víctor Zamora, pidió a todos los peruanos cuidar mucho su salud para no enfermarse y tener la necesidad de acudir a un hospital, dado que dichos establecimientos están sometidos a una enorme presión de pacientes, muchos de ellos con el covid-19. «Cuídense, tomen todos los cuidados, no es el momento de enfermarse; salgan solo si es absolutamente necesario, con mascarilla, distancia social y manteniendo el lavado de manos. Hoy, menos que antes, no es el momento de enfermarse, porque nuestro sistema de salud se encuentra muy impactado. Por favor, manténganse en sus casas». Añadió que ningún esfuerzo será suficiente para satisfacer las necesidades de la población durante la pandemia, “pero se avanza poco a poco”.