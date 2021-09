Ministro Maraví en sus trece: “No renunciaré”

Compartir Facebook

No renunciará. Pese a los serios cuestionamientos que existen en su contra, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, afirmó que no ha renunciado y que asistirá al Congreso de la República, si se aprueba una interpelación en su contra.

“Quiero hacer saber mi absoluta predisposición para poder asistir en el momento que considere pertinente el Congreso que, con las facultades que le confiere la Constitución, puede llamar a cualquier ministro, en este caso mi persona. Yo encantadísimo”, aseguró.

RELACIONES PELIGROSAS

A Maraví se le cuestiona por presuntos vínculos con organizaciones terroristas, en la década de los años 80 y se asegura que ha sido mencionado en atestados policiales de esa época. Su esposa y su suegra habrían firmado planillones a favor del Movadef.

JURA DARÁ LA CARA

“Con la frente en alto, la verdad en la mano, la ley y la justicia y de parte del gobierno y del Ministerio de Trabajo, asistiré a responder respetuosamente todas estas preguntas”, sostuvo, luego que Fuerza Popular y Avanza País, presentaron una moción para interpelarlo.

“Si digo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar”, subrayó, tras explicar que el hecho de que el premier Guido Bellido le haya pedido su renuncia, y que él no lo haga, no ocasiona ninguna confrontación. Ratificó que no dimitirá y que está dispuesto a acatar la decisión del presidente Castillo, a quien le presentó una carta poniendo el cargo a disposición.

el dato

Tras rechazar categóricamente su participación en atestados policiales, Maraví responsabilizó a la ultraderecha de lo que viene sucediendo en su contra, manifestado su extrañeza que den credibilidad a “fulano o mengano”.