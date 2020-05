Ministros piden no levantar cuarentena

Compartir Facebook

No es el momento adecuado para levantar la cuarentena por el incremento del nivel de contagios en el país, afirmó el ministro de Defensa, Walter Martos. Señaló que el gobierno está evaluando la continuidad de la medida, teniendo en cuenta no solo el punto de vista de salud, sino también los aspectos económicos y sociales.

“En este momento, todavía el nivel de contagios está incrementándose y también hay una gran cantidad de gente que no ha adquirido los hábitos y la cultura para sobrevivir con el virus. No es el momento más adecuado de levantar la cuarentena, pero eso lo estamos evaluando en el Consejo de Ministros”, sostuvo.

NO ES EL MOMENTO

Explicó que, desde el tema de seguridad y defensa, tampoco es lo “más conveniente”, pero reiteró que se está analizando en base a todos los sectores, pero sobre todo en la parte del ministerio de Salud.

“No podemos irresponsablemente levantar todas las medidas de restricción si sabemos que los contagios crecerán de forma exponencial”, agregó Martos.

GENTE IRRESPONSABLE

Hizo un llamado a la población para que aprenda a convivir con el virus hasta que se desarrolle una vacuna.

“Debemos aplicar una cultura de prevención y protección, pero mucha gente no ha comprendido esto y sale, no mantiene distancia social, no usa guantes, las mascarillas que usa no son las adecuadas, se cogen las manos, no se lavan. Es decir, todas las medidas que debemos tener como hábitos y que mucha gente no lo ha internalizado”, precisó.

VIDA O MUERTE

Indicó que las acciones se volverán más estrictas en la medida que la gente no entienda que debe haber un autoaislamiento.

“Lo que tenemos que hacer es claro, este es un caso de vida o muerte, y muchísima gente no ha tomado ni la conciencia ni la madurez necesaria para actuar responsablemente o adquiriendo una cultura de respeto a las normas”, señaló tras participar en un operativo en Mesa Redonda.

TODOS EN LA CALLE

Mientras, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, advirtió que la población se ha relajado un tanto y no está respetando la cuarentena y eso, dijo, se evidencia al ver a más personas y un mayor número de vehículos en la calle.

“Con el transcurrir de los días, la gente se ha ido relajando un tanto; los agentes del orden hemos estado cumpliendo otras funciones con los caminantes que retornan a provincias o apoyando el transporte de buses o aéreo y ahora estamos retomando nuevamente los operativos porque la cuarentena no ha terminado», refirió.

Estimó que el nivel de incumplimiento de la cuarentena alcanza el 40% en algunos sectores pero que en otras zonas podría ser mayor. “Esto se observa más alrededor de los mercados, ya hemos visto el caso de Caquetá y Surquillo”.