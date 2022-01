Compartir Facebook

El doctor César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que existe un aumento en la mortalidad por covid-19. Recordó que hace dos semanas el CDC del Minsa indicó que, de acuerdo con el comportamiento de la variante ómicron, se podía observar un incremento en el número de fallecidos por esta enfermedad.

“Entre la semana 1 y la semana 2 aquí en Perú ha habido aproximadamente un 50 % de incremento en el número de fallecidos. La semana 1 corresponde a la primera semana de enero y la semana 2 a la segunda semana de enero. Es lo que se esperaba por este incremento explosivo en el número de casos”, apuntó.

MAYORES DE 60

En otro momento, el especialista del Minsa explicó que las personas mayores de 60 años son las que tienen mayor posibilidad de morir por covid-19; sin embargo, el riesgo se reduce en 60 % si la persona cuenta con dos dosis de la vacuna y hasta 80 % con la dosis de refuerzo. Munayco reveló que, aproximadamente, entre un 80 a 85 % de personas no recibieron una dosis o no completaron su esquema de vacunación, refirió que esta cifra varía un poco por los días, aunque alertó que es alto el porcentaje de personas que no tienen ninguna vacuna.

“Si bien es cierto la vacuna reduce de manera importante el riesgo de complicarse o fallecer, en las personas que tienen comorbilidades sí puede haber un riesgo, mucho menor obviamente con respecto al no vacunado, de poder complicarse y morir. Personas con cáncer o alguna enfermedad crónica”, indicó. Una de las recomendaciones del Ministerio de salud es no infectarse, para evitar complicaciones.

EN GESTANTES

De otro lado, el Dr. Munayco detalló que la vacunación contra el covid -19 también tuvo un impacto importante en la mortalidad de las gestantes. “Las vacunas reducen el riesgo de morir, en la primera y segunda ola vimos un incremento importante de gestantes fallecidas por covid-19, inclusive el incremento fue mucho más de lo que se veía en años anteriores.

En la tercera ola el número de gestantes fallecidas se redujo de manera importante, eso demuestra el impacto que tienen las vacunas porque las gestantes también son una población de riesgo”.

NO HAY DESFASE

Finalmente, el doctor Munayco descartó que exista un desfase entre las cifras de fallecidos por covid-19 que maneja este sector, y las del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) en el marco de la tercera ola.

“En realidad no hay un desfase, nosotros tenemos criterios que se utilizan todos los días para poder hacer la clasificación de los fallecidos, y hay varios criterios en función a si es una persona sospechosa o si es una persona confirmada. Todos esos casos se consideran como fallecidos por covid-19.