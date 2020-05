Minsa: “El descenso de contagios será lento”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La curva de crecimiento de casos de coronavirus en el Perú ha llegado a una meseta larga y señaló que el descenso será lento, afirmó el ministro de Salud, Víctor Zamora.

Zamora coincidió con el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, quien se refirió al tema en base a un artículo en desarrollo de científicos peruanos y mexicanos.

“Con los datos que manejamos en el Centro de Control de Enfermedades y el Minsa, hemos llegado a una conclusión: que ciertamente como promedio nacional hemos llegado a una meseta, a una meseta larga”, manifestó.

FOCOS INFECCIOSOS

Señaló que esta situación se explica por la aparición de pequeñas o medianas epidemias en varios puntos del país, como Loreto, Piura, Lambayeque, mientras que en las regiones del sur, agregó, la enfermedad todavía está contenida (con pocos casos).

Al referirse a Lima, que lidera los casos de COVID-19, dijo que allí ocurre la misma situación porque hay distritos donde no existen casos y en otros sí hay gran cantidad de positivos.

“Esa es la razón por la que el doctor Huerta tiene razón y también lo ha señalado el señor presidente (Martín Vizcarra) de que el descenso será ciertamente lento”, precisó.

CITA ESTUDIO

Por su parte, el doctor Elmer Huerta, sostuvo que esta semana empezará la bajada de la curva de contagios. “Según un estudio de científicos mexicanos y peruanos estamos en plena meseta”, aseguró.

“No un pico alto y que luego se baja rápido. La del Perú es diferente, es como la del (lago) Titicaca. Se sube, se está arriba buenos días, varios días, ya van como dos semanas, y luego empieza a bajar», anotó.

NO BAJAR LA GUARDIA

“¿Cuánto durará? Quizá esta semana o la próxima, pero, según las proyecciones de este artículo que está en desarrollo, no se pondrá peor, ojalá”, agregó.

Con lenguaje coloquial, dijo que la población debe ponerle “punche”, es decir, mucha dedicación para poder superar esta circunstancia de la pandemia originada por el coronavirus.

«Aquí viene un compromiso importantísimo, en este último empujón de dos semanas que tenemos (lo que resta de la cuarentena) no lo echemos a perder, no nos relajemos», puntualizó.

68,822 CONTAGIADOS

El número de fallecidos por coronavirus en el Perú se elevó a 1,961 mientras que los casos positivos totalizan 68,822, informó el Ministerio de Salud.

Se han muestreado a 512 869 personas. A la fecha, hay 6,648 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales, 785 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos, a la fecha 22,406 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

NO SERÁ OBLIGATORIO USO DE GUANTES

El Poder Ejecutivo publicó una fe de erratas que establece el uso no obligatorio de guantes y mantener el distanciamiento físico por un metro, tal y como lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. “En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de un (1) metro”, se señala en El Peruano. La medida rige también para el ingreso a mercados y supermercados.