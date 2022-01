«Mintió cuando la entrevisté y sigue mintiendo», dijo Janet sobre Melissa

Compartir Facebook

Janet Barboza le mandó su ‘chiquita’ a Melissa Paredes y es que la conductora afirmó que sabe muchas cosas del romance de Meli con el bailarín que si las dijera la dejaría mal parada, más de lo que ya lo estaría desde que se difundió el romance.

Como se recuerda desde que el mundo se enteró del romance de Melissa y Anthony, la conductora fue invitada al que era su espacio de trabajo ‘Mujeres al Mando’ para poder dar su descargo de los hechos, sin embargo no contaría con las picantes preguntas de su compañera Janet Barboza quien buscaba la verdad.

En su momento, Janet Barboza se disculpó con Melissa Paredes por lo ocurrido, pero luego dio marcha atrás y EN VIVO le lanzó su ‘chiquita’ diariamente por bastante tiempo, incluso hasta en sus redes sociales la criticó. Ahora, en conversación con un diario local, la conductora aseguró que sabe muchas cosas de su excompañera que la dejarían mal parada, como la fecha en que inició su romance con Anthony Aranda.

«Mira, si en algún momento tengo que cuestionar a mi hija o alguien cercano a mí, ten por seguro que voy a actuar de la misma manera que lo hice con Melissa. En el caso particular de Melissa Paredes, la prensa no sabe que había muchas cosas que nosotros, al ser compañeros sabíamos; sin embargo, yo no la confronté, me limité a preguntar lo que cualquier persona deseaba saber. Lo que te puedo decir es que Melissa Paredes mintió cuando la entrevisté y sigue mintiendo. El problema de ella es que le echa la culpa a los demás y no acepta en nada sus acciones», dijo.

«Si supieras, tenemos información que dejaría muy mal parada a Melissa, peor de lo que está ahora porque cuando le preguntaba, mirándola a los ojos, en qué fecha inició su romance y me respondía otra cosa, me preguntaba con quién estoy hablando porque ella me dijo que su matrimonio estaba bien y feliz, y espero tener la oportunidad en ‘América hoy’ para decirlo. No voy a apoyar algo que sea deshonroso, ni a ella ni a nadie. Melissa nunca hizo un mea culpa y se expresó de manera cachacienta», añadió.