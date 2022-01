Miraflores: Roban carísima joya en hotel bien fichazo

Compartir Facebook

Un anillo valorizado en 60 mil dólares le fue robado a una pareja que se hospedó en el hotel Marriot de Miraflores para recibir año nuevo. La División de Robos de la Dirincri tomó huellas en la habitación usada por los esposos. Los agraviados denuncian no haber recibido algún apoyo de los encargados.

La pareja, que por motivos de seguridad prefiere no revelar su identidad, llegó al exclusivo hotel el 31 de diciembre pensando en recibir de la mejor manera el nuevo año. Sin embargo todo salió mal.

“Ese mediodía salimos a visitar a unos familiares en San Juan de Lurigancho. Para no exponerme opté por guardar el anillo en el saco de mi esposo. Hemos vuelto en la noche. Yo me percato del robo cuando me alistaba para cenar”, cuenta una de las víctimas.

Se trata de un anillo de oro blanco con incrustaciones de diamante. Solo la joya vale 40 mil dólares. Los demás detalles cuestan 20 mil dólares.

LOS DE LIMPIEZA

A la habitación 1601 solo podían acceder los huéspedes y el personal de limpieza. Por eso los agraviados buscaron rápido a los representantes del hotel en busca de soluciones. “Nos dijeron que iban a dar con los responsables e invitaron a que sigamos con la cena. Luego de eso no hemos sabido nada, añadió la denunciante.

El 1 de enero, peritos de la División de Robos de la Dirincri llegaron al lugar en busca de evidencias y huellas que permitan identificar al o los ladrones. Al ser buscados por su versión, representantes del hotel Marriot dijeron que todo está en manos de la Policía.

El dato: Las víctimas tendrán que retornar a Estados Unidos con el sabor amargo de la peor cena de sus vidas.

