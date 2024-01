“Mírame, que ya es realidad”: Reimond Manco jugará la Kings League con Persas F.C. (VIDEO)

¡Tócalo, que es realidad! Reimond Manco es, quizás, uno de los mejores volantes nacionales de los últimos años. Sin embargo, por motivos extradeportivos, nunca pudo despegar y se quedó en el “quizás”, por lo cual, los fanáticos del fútbol se preguntan “¿qué hubiese sido si se hubiese dedicado a jugar y solamente a jugar?”. Pero, como la vida da segundas oportunidades, esta vez el “Rei” será el abanderado de Persas F.C. en la Kings League y promete repartir harto “chocolate”.

Reimond Manco oficialmente convocado a la Kings League

El torneo de la Kings League será la oportunidad perfecta para que Reimond Manco se reivindique con toda la afición peruana. Persas F.C., equipo peruano presidido por el streamer Andysane, oficializó el fichaje del ex “Jotita” y lo presentó muy a su estilo, desatando furor en redes sociales.

“Si hubieras querido ‘Rei’. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya. El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía”, enfatizó Reimond Manco en el video promocional de su fichaje al Persas F.C.

Asimismo, cerró el clip con una de sus frases más populares en la historia. El volante prometió dar lo mejor de si para lograr el objetivo y reveló que “callará varias bocas”.

“Ha llegado el momento que tanto esperé, de demostrar mi talento y callar bocas. Mírame que ya es realidad”, agregó Manco.

A finales del mes de octubre de 2023, cuando ya se sabía de la participación de Persas F.C. en la Kings League, Reimond Manco no ocultó su deseo de participar del torneo. En medio de la búsqueda de jugadores, Zein sorprendió haciendo un enlace con Reimond Manco, quien contestó muy gustoso.

Ante el asiduo pedido de los fanáticos del fútbol para que Reimond Manco sea parte de “Persas FC”, Zein no perdió la oportunidad y le consultó al ex Alianza Lima por su predisposición para ser parte de su equipo. El futbolista no se quedó callado y expresó las ganas que tiene de representar a Perú en el torneo de fútbol.

“Me interesa 10. Evidentemente, el que te diga que no le interesa está loco. Es un torneo importantísimo y más aún representando a tu país. Es lo mejor que le puede pasar a alguien que le guste jugar al fútbol. Representar a tu país es lo más lindo que pueda existir”, señaló en aquella oportunidad Reimond Manco.

Hoy, su deseo se hizo realidad y solo queda esperar todo el “chocolate” del ex “Jotita” en esta nueva Kings League. ¿Logrará Persas F.C. el campeonato? Pronto lo sabremos.