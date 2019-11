Mirella Paz no se arrepiente de llamar “vieja payasa” a Magaly

Luego que Mirella Paz arremetiera contra Magaly Medina con calificativos como “vieja payasa” y “monstrua”, ya que esta se burló de su salida de ‘Mujeres al mando’ y la calificó de mueble, la salsera aseguró que no se arrepiente de sus duras palabras hacia la figura de ATV.

“Yo creo que en el momento que alguien te está insultando a veces no piensa. No me arrepiento (por lo que dije) porque fue un momento en el que me ofusqué, quizás por lo vieja sí, pero por lo demás no”, señaló la ex conductora.

Asimismo, la artista refirió que se sintió mal por las palabras de la ‘urraca’ ya que sufrió bullying de chiquita por su peso. “En pocas palabras dijo que solo estaba en el programa para comer. Yo he pasado por psicólogos por el bullying que sufrí de chiquita, he tenido psiquíatras, he sufrido tanto que hasta el día de hoy si me dicen gorda me pongo a llorar”, aseguró.

Contraataca

Por su parte, Medina aprovechó unos minutos de su programa para contestarle a la cantante y hasta la tildó de “vulgar”. “¡Le afectó que le hayan sacado de Latina! Ha grabado unos videos donde no tiene nada de glamour, se le salió el barrunto. Ahora entendemos por qué siempre estaba perdida en el espacio, no tenía nada que aportar. Era un mueble más de la escenografía. Debe ser la única que no me conoce. (Yo llevo) 22 años de televisión, mamita, ¿cuánto duraste tú?”, añadió.