«Mis padres no me quieren»: El desgarrador testimonio de un niño coreano que conmovió al mundo entero

A través de la plataforma TikTok se dio a conocer el testimonio de un niño coreano que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo. La desgarradora historia del infante ha sacado las lágrimas de los internautas, quienes rápidamente han mostrado su apoyo en la plataforma. El pequeño asegura sentirse triste porque sus padres no juegan con él. Incluso, sostuvo que no lo quieren, ya que señala que «no le agrada» a su mamá. Estas declaraciones fueron recogidas por un canal de televisión de la zona. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Desgarrador testimonio de niño coreano conmueve al mundo entero

Se ha viralizado un video sobre el triste testimonio de un niño coreano que asegura no sentirse querido por su padres. Incluso, señaló que ellos no juegan con él. A través de un programa televisivo se recogieron estas desgarradoras declaraciones y gracias a la plataforma TikTok, las imágenes han llegado a todo el mundo. Por ello, el entrevistador del programa le consultó sobre si ha hablado con su madre al respecto. «Nunca me escucha», respondió el pequeño para sorpresa de muchos. Luego de esto, el niño pide un minuto y empieza a llorar.

Luego de expresarse sobre su madre, el menor pide un minuto y comienza a llorar. El entrevistador le cuestiona si lo ha platicado con ella a lo que él responde: «nunca me escucha». De igual forma, en el video se aprecia al menor jugando solo en su habitación y en otra parte de la casa está su madre con un bebé en brazos. Incluso, en una de las escenas, el niño se acerca a su madre para jugar con ella, pero se niega argumentando que debe cuidar a su hermanito.

Reacción de los usuarios

El conmovedor testimonio del niño ha causado las lágrimas de muchos usuarios en redes sociales, quienes dejaron sus comentarios al respecto respaldando al menor. Además, algunos criticaron el actuar de los padres con respecto al niño, quien sorprende al mundo entero con estas palabras a pesar de su corta edad.

@_valentina__99 hay personas que se nos estrujo el corazón 😔💔 al escuchar hablar tan tiernamente a este niño y nos hemos identificado con su historia es como una herida que se haya abierto #fyp #coreanos #coreadelsur🇰🇷 ♬ cardigan stems – afterglow audios

«Dios santo, ese niño debe ser muy pero muy inteligente. Nada más escuchar cómo se desempeña con las palabras. Que doloroso escucharlo», » Es tristísimo este video, pero nadie piensa en la forma de comunicarse que tiene? Parece que tiene 16 años de la forma q habla, pobrecito», «Yo pensando que nada podía arruinar mi día por desayunar empanadas de carne mechada, hasta que vi esto», «Quisiera pensar que la traducción no es la real porque me dejó con el corazón destrozado», fueron algunos de los comentarios en redes.