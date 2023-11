«Mis temas amorosos en privado» Mayra Goñi se mostró incómoda ante preguntas sobre su relación con Ricardo Mendoza

¡No quiere hablar del tema! Mayra Goñi pasó un momento incómodo en el programa de espectáculos «Mande quien mande», tras ser consultada sobre su relación actual con el cómico Ricardo Mendoza. Ella no quiso responder ante las preguntas de los conductores en el set del programa. Incluso, dejó en claro que sus temas amorosos los prefiere mantener en privado porque ya ha tenido una mala experiencia con relaciones expuestas. ¿Qué fue lo que dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Relación abierta” Usuarios trollean a Ricardo Mendoza por no estar junto a Mayra Goñi en su cumpleaños

Mayra Goñi incómoda por preguntas sobre Ricardo Mendoza

Durante una de las más recientes emisiones del programa de espectáculos «Mande quien Mande», la actriz Mayra Goñi fue consultada sobre su relación con el cómico Ricardo Mendoza. Ante ello, se mostró incómoda, pues no quería revelar detalles sobre su vida privada. Incluso, mencionó que ya había cometido errores en el pasado al exponer sus relaciones y que ahora prefiere mantenerlo privado. De igual manera, se mostró mucho más seria cuando le colocaron la imagen de «Richavo» durante el programa mencionándole que él había bajado de peso por amor. Sin embargo, Mayra Goñi decidió aclarar estos temas.

«Yo no he tenido ningún novio que haya bajado de peso por amor. No sé, no creo ah. Puede ser por su salud, porque él quiere, pero por amor no creo», comentó la actriz en un principio. Ante ello, los presentadores del programa empezaron a hablar sobre la pérdida de peso del comediante. «No te queremos incomodar. Solo queremos saber la verdad. ¿Qué eres del señor (Ricardo Mendoza) que está atrás (en la imagen)?», preguntó María Pía Copello.

«Me están cambiando la pregunta. De eso no quiero hablar porque es mejor mantenerlo así como que en privado. Mis temas amorosos los quiero mantener así porque ya he tenido relaciones expuestas y después no me gusta que se estén metiendo mucho, pero estoy tranquila y ya», respondió Mayra Goñi.

También te puede interesar leer: “Relación abierta” Usuarios trollean a Ricardo Mendoza por no estar junto a Mayra Goñi en su cumpleaños

Pasó su cumpleaños sin el cómico

Recientemente, la actriz Mayra Goñi se lució en sus redes sociales celebrando su cumpleaños número 31 en un yate al lado de amistades cercanas. Entre quienes la acompañaron estuvo Flavia Laos, la hermana de la actriz, entre otras personas de su entorno social. De igual modo, la popular «Yuru» compartió los mensajes de felicitación que le enviaban a través de su cuenta oficial de Instagram. Cabe resaltar que ella ahora se encuentra en Miami, luego de participar en la tercera temporada de «El Gran Chef Famosos» y de ser vinculada sentimentalmente con Ricardo Mendoza.

Por otro lado, muchos usuarios empezaron a trollear al comediante, quien estuvo ausente en la celebración de Mayra Goñi. «Richavo tomó la foto», «Relación abierta», «Pobre Richavo», «¿Y dónde quedó Richavo?», «Richavo está generoso», «Se nota que nunca lo tomó enserio. Pobre Richavo», fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales. No obstante, el comediante se encontraba grabando un nuevo capítulo para el programa «Chapa tu Money», según sus publicaciones.