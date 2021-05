Miss Chile tras no quedar en las finalistas del Miss Universo: “Ellos me perdieron a mí”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Polémico. La representante de Chile en el Miss Universo, Daniela Nicolas, dio unas fuertes declaraciones por no haber sido considerada dentro de las 21 finalistas del certamen de belleza.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la modelo chilena resaltó que no perdió ella al no estar en la ronda final del Miss Universo, sino la misma organización, pues merecía estar como finalista.

También te puede interesar: Janick Maceta reveló que perdió a su abuelo por no encontrar cama UCI

“Yo no me perdí Miss Universo, ellos me perdieron a mí. (…) No necesito una corona para generar cambios, seguiré haciéndolos. Jamás pensé que iba a recibir tanto apoyo de todo el mundo. Feliz de haber representado a Chile, nos costó mucho llegar aquí. Solo decirles que estoy profundamente agradecida de todos ustedes y de esta oportunidad”, mencionó Miss Chile.

Asimismo, resaltó que debieron estar dentro del top 21, pero por alguna razón no se concretó, La modelo también recalcó que era importante para ella darle la importancia a las enfermedades autoinmunes, pus sufre de una.

“No clasificamos para el top 21, pero todos sabemos que deberíamos haber estado ahí. Eso es lo importante. Mi meta también era visibilizar las enfermedades autoinmunes, ya que como saben yo padezco de una. Logré que se hablara de esto y para mí eso fue increíble”, finalizó.

También te puede interesar: Magaly Medina anuncia entrevista con Janick Maceta tras Miss Universo