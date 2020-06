“Miss Chimbote”, asustada por video íntimo

Compartir Facebook

La ex candidata a Miss Perú, Lucero Sánchez vive una pesadilla tras la difusión de unos videos íntimos grabados por su ex pareja. La joven, que está muy afectada y necesita apoyo psicológico, denunció en la División de Alta Tecnología de la Dirincri pues el material hasta ahora es compartido en páginas de contenido sexual.

Acoso cibernético

«Sufro de acoso cibernético desde hace meses. No sabía de la filtración de los videos hasta que me empezaron a llegar comentarios con insultos a mis redes sociales. Mis amistades me pasaron la voz y yo me quedé atónita», contó la joven modelo y estudiante universitaria. Su defensa legal, el abogado Roger Abanto, precisó que la presencia de la ex Miss Chimbote en la Dirincri fue para rendir su manifestación de lo ocurrido, asimismo se hizo la visualización y conservación del material digital y de Internet.

Devastada

«Lucero está devastada. Tiene miedo a retomar sus actividades y no hacerlo con normalidad. En ningún momento existió un consentimiento con ese material. Su ex pareja le dijo que lo había borrado. Todo indica que esta persona es responsable pues se grabó con su celular», explicó el doctor Abanto. El noticiero América Noticias buscó en su vivienda a Anderson Montoro, que fue pareja de la ex miss desde el 2014 al 2018.

Culpa a amigo

«Yo jamás le he pasado el video a alguien. Una vez estuve en una fiesta y un amigo me pidió prestado el celular para comunicarse con su enamorada. Luego de cinco minutos se fue al baño y demoró más. Imagino que ahí lo sustrajo», dijo el joven, que junto a otras tres personas son parte de la hipótesis policial como los responsables de la propagación del material íntimo.

MIMP pide investigación

El último miércoles el Ministerio de la Mujer, a pedido de una comisión del Congreso de la República, brindó asesoría a la agraviada, que pasó por un examen psicológico y social. «Lucero tiene una conducta intachable, en la Universidad destaca por sus calificaciones. Queremos llegar hasta el final pues los responsables deben responder por varios delitos. Mi defendida teme salir a la calle y ser víctima de bullying por una situación que ella no propicio», añade el abogado Abanto.

El dato

Según primeras pesquisas, el material sexual fue compartido primero vía un portal web de pornografía, dos cuentas de Instagram, para posteriormente filtrarse en decenas de grupos de WhatsApp.