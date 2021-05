Miss Perú desea trabajar por niños víctimas de violencia sexual

Compartir Facebook

La Miss Perú y segunda finalista del Miss Universo 2021, Janick Maceta, contó que continuará con su trabajo como ingeniera de sonido y su labor social a favor de los niños víctima de violencia.

“Quiero seguir trabajando por los niños víctimas de violencia sexual”, contó en ‘Magaly TV’. Esta declaración originó que la conductora de ATV ahonde en la experiencia personal de Janick sobre este delicado tema y ella respondió: “Yo trato de evitar la revictimización y en lo que me enfoco es en el hecho de que se deben implementar las cámaras Gesell, no sé por qué no las usan”.

La Miss Perú resaltó que gracias al lugar que logró en el certamen internacional podrá brindar la “visibilidad para y por los niños” y espera compartir propuestas con las autoridades. “Espero que me inviten a Palacio de Gobierno; tengo que tener conversaciones muy serias con ellos y el Congreso”, destacó.

La reina de belleza señaló que ahora su vida estará entre Perú y Nueva York, ciudad donde trabaja como ingeniera de sonido. Evitó ahondar en su actual romance, pero descartó que tenga planes de matrimonio. “Yo mantengo mi vida sentimental en privado. Yo todavía tengo para unos cinco años más sin anillo. Tengo muchas cosas que trabajar y necesito enfocarme”, puntualizó Janick.

