Misteriosa chica con la que fue ampayado Pancho Rodríguez sería candidata al Miss Perú

El programa de ‘Amor y Fuego’ sacó a la luz las imágenes donde se ve al chileno con una señorita en una situación cariñosa.

El chico reality al parecer nunca perdió la fe en el amor y se dio una oportunidad con la modelo Nathaly Terrones quien es candidata al Miss Perú, el certamen de belleza que es organizado por Jessica Newton.

Los reporteros de ‘Peluchín’ capturaron el preciso momento en el que el combatiente y la reina de belleza se daban un tremendo ‘chape’. Luego de ver estas imágenes los conductores quedaron impactados por esta sorprendente revelación.

PANCHO Y YAHAIRA YA NO SON AMIGOS

La salsera fue invitada al set de ‘América Hoy’ y respondió algunas preguntas que le hicieron los panelistas del programa tras las últimas declaraciones del chileno. A lo que ella respondió lo siguiente: “No nos seguimos en Instagram, pero mi discurso es el mismo de siempre. Yo le deseo lo mejor a Panchito y que le vaya muy bien en todo”, indicó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la joven empresaria le consultó a Yahaira, si ella había confundido amistad con romance cuando tuvo un acercamiento a Pancho.

“¿Tú crees que han confundido las cosas como amigos?”, dijo Brunella. “Prefiero no tocar el tema, que ahí quede, porque si no mi equipo de trabajo me mata… Que le vaya muy bien, porque no hay nada que contar”,respondió tajantemente la salsera.