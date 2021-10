Mito Plaza quiere usar su premio de ‘La Voz Senior’ así: “Me gustaría cantar la canción que mi Nancy compuso”

Compartir Facebook

El ganador de ‘La Voz Senior’ dijo que le gustaría grabar la canción que su esposa fallecida le compuso, con Universal Music.

Mito Plaza se coronó como el primer ganador de ‘La Voz Senior’ y el premio que le otorgó el programa es poder grabar una canción con Universal Music. En un medio local, Mito reveló que ya tiene en mente qué canción grabará para que quede en la memoria de todos como su primer single.

Mito asegura que tiene muchos temas rondando su cabeza, sin embargo, hay uno que le resuena con mayor fuerza y es una canción compuesta por su fallecida esposa, Nancy. “Me han preguntado qué canción puedo hacer y yo les he dicho que tengo 21 temas guardados, pero hay un tema compuesto netamente por Nancy en 1983 llamado “Ausencia”, que me gustaría sea la elegida”, dijo Mito.

Cabe recordar que Nancy, la esposa de Mito, fue quien lo impulsó a llegar hasta el concurso de canto. Pero lamentablemente falleció antes de poder verlo en el escenario, en su audición a ciegas, es por eso que Mito le dedicó el premio a su esposa y siempre la tiene muy presente.

“El matrimonio perfecto no existe”

La historia de amor de Mito y Nancy conmovió a más de uno y muchos expresaron sus ganas de poder conseguir un amor así en la vida. Mito se animó a darles un consejo a todos los jóvenes que esperan tener un matrimonio duradero.

“El matrimonio perfecto no existe. No hemos tenido el matrimonio perfecto, pero nos hemos amado y querido demasiado. Ha sido una mujer emprendedora y buena. Por eso cuando canto digo: ‘Madre abnegada, digna esposa y amiga solidaria’. Ella llevaba a gente a la casa porque no tenían donde dormir. Por eso cuando ella fallece, la gente fue”, dijo Mito.

