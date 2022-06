Modelo brasileña hunde a Piqué: “me preguntaba cuánto medía mi trasero”

Compartir Facebook

Suzy Cortez, que así se llama la modelo brasileña, que es más conocida como MiSs BomBom por su excelso trasero, que tantos seguidores le reportan, la que ha revelado el modo en el que conoció a Piqué. Al parecer, y según indica ella misma en declaraciones dadas a el diario NY, fue el futbolista el que envió mensajes en los que le pedía medidas sobre el tallaje de su trasero.

De hecho, la modelo de 32 años, hizo notorio como muchos de los mensajes que mandó el jugador culé no eran agradables. «Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto», expresó Cortez.

La modelo de gran trasero también reveló cómo fue el primer contacto con el jugador del Barcelona. Al parecer todo sucedió gracias a uno de los expresidentes del club culé.

«Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi», reveló MissBumBum.

Mia Khalifa respalda a Shakira ante su separación con Gerard Piqué

La modelo Mia Khalifa se mostró a favor de la decisión de Shakira al finalizar sus 12 años de relación con el jugador Gerard Piqué luego de que difundieran unos fuertes rumores en el que señalaban a pelotero como infiel pues la colombiana al parecer lo habría encontrado con las ‘manos en la masa’.

Es así que la modelo y ex actriz de película para adultos usó su cuenta oficial de Twitter para expresar su postura respecto a la polémica que no ha dejado de viralizarse en redes. “Shakira siguiendo a Henry Cavill y Chris Evans en las últimas 48 horas es feminismo máximo”, escribió en su cuenta de Twitter la modelo libanesa.

En menos de una hora el twitt se volvió viral con 10 millones de comentarios y miles de retuits.

Y es que como se sabe, desde que Shakira y Gerard hicieron público y oficial su separación personajes famosos como Henry Cavill y Chris Evans siguieron en sus redes a la cantante. Todo apuntaría que ambos galanes desean entablar una amistad con la artista, sin embargo, Shakira no se ha pronunciado sobre el tema y prefiere enfocarse en el bienestar de sus hijos.

