Modelo de Onlyfans mide casi 2 metros y gana millones mostrándose como ‘gigante’

Su altura solía hacerla sentir avergonzada. Su casi 1,90 metro -1,87 para ser precisos- la complicó toda la vida. Sin embargo, tras la crisis que vivió durante la pandemia de coronavirus, se convirtió en su tabla de salvación. Hoy, es toda una celebridad en Onlyfans.

Es que María Temara decidió sacar ventaja de su estatura y comenzó a publicar sus imágenes en OnlyFans. Así, “jugando a ser gigante” en la plataforma pornosoft, llegó a ganar hasta 100.000 dólares en un mes.

De pequeña la pasó mal. Durante todos los años de escuela, sus compañeros la acosaron por su altura. Ahora, después de descubrir que a sus fanáticos les encanta, asegura que se siente feliz con su tamaño, publicó The Mirror.

“Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, contó la joven de 27 años.

Pero aunque ahora se gana la vida gracias a su estatura, durante años María detestó pertenecer a una “familia de gigantes”, que incluye a su padre Mike (61), que mide 1,87 metro, y a sus hermanos Shane (26) y Troy (24), ambos jugadores de básquet que miden 2,05 metros.

Afortunadamente, su suerte cambió después de que publicó un video en TikTok hablando de ser alta.

“Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, dijo.

Y sumó: “Pasé de ser la persona a la que ningún chico quería a que todos pensaran que era guapa. Muchas chicas me enviaron mensajes en privado diciendo que significaba mucho para ellas tener a alguien a quien admirar”.

