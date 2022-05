Modelo de Onlyfans sorprendió a joven pagándole la quimioterapia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La bella modelo se hizo viral por sus sensuales bailes causó sensación en redes sociales, solo que en esta ocasión no fue por sus fotos ni por sus videos, sino por su bello corazón.

Recordemos que hace unas semanas, Karely Ruíz anunció en su cuenta de TikTok que como muestra de agradecimiento por haber llegado a los 3 millones de seguidores, le regalaría una liposucción a alguna de sus bellas seguidoras, aunque todo cambio cuando un emotivo comentario se hizo presente.

También puedes ver: Brasil: Hackean pantallas de aeropuerto en Brasil y muestran porno

Pues una de sus fans aseguró que ella no quería una liposucción, pero que agradecería infinitamente si apoyaba a su hijo adolescente con sus quimioterapias: “Karely yo no quiero lipo, yo quiero que me regales una quimio para mi hijo Sebas, tiene 17 años y lo llevo a Monterrey a su tratamiento”, escribió una usuaria.

El comentario causó gran conmoción entre los seguidores de la modelo de Onlyfans, por lo cual comenzaron a hacerle eco para que la influencer pudiera verlo y para sorpresa de muchos, el mensaje finalmente llegó a la guapa joven de 21 años, quien le aseguró a su seguidora que la apoyaría con las quimioterapias para su hijo.

También te puede interesar: «Ya no chonguea como antes», Aldo Miyashiro ya no luce como antes en su programa según Magaly

Y aunque muchos pensaron que esto era una estrategia para ganar seguidores o empatía por parte de sus detractores, Karely Ruíz aseguró que ella brindaba estos apoyos de corazón: “Si apoyo no es para ganarme a la gente, créanme que eso es lo de menos, lo hago de corazón. Tantas cosas que estoy logrando en muy poco tiempo, creo que debo ser agradecida”, señaló la también influencer.

Así, la fecha en la que conocería al joven con cáncer al que apoyaría llegó, y el día de ayer el encuentro se concretó. Entre bromas y sonrisas, Karely Ruíz compartió una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en la que se muestra con el joven en mención.

Mira también: «Cínica y descarada», Andrea Llosa descarta entrevistar a Melissa Paredes