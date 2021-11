Modelo que casó con ella misma anuncia el fin de su matrimonio

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo brasileña Cris Galêra, de 33 años, logró una fama sin igual cuando anunció a mediados de septiembre que iba a contraer matrimonio consigo misma como una forma de celebrar “el amor propio”.

Cuando se casó, dio a conocer el evento a través de sus redes sociales junto a unas imágenes donde se le podía ver con un vestido blanco en una iglesia de São Paulo. “¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, escribió en la publicación.



En aquel entonces, la joven decía sentirse orgullosa de su decisión. “No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación. Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”, agregó.



Aunque recibió muchísimas críticas, a Cris Galera parecieron importarle poco. No obstante, acaba de anunciar que esa «unión» ha terminado. Hay que recordar que cuando Galera se casó consigo misma también refirió que lo hizo porque estaba «decepcionada de los hombres».

“Llegué a un punto en el que maduré, me di cuenta de que soy una mujer fuerte y decidida. Siempre tuve miedo de estar sola, pero me di cuenta de que necesitaba aprender a sentirme bien conmigo misma. Cuando eso sucedió, decidí celebrarlo”, agregó la modelo luego de anunciar su divorcio de ella misma.

La noticia generó múltiples reacciones entre sus casi 184 mil seguidores en Instagram, quienes se preguntaron quién era el famoso susodicho que obligó a Galêra a terminar con su matrimonio después de tres meses y de toda la polémica que había levantado luego de sus declaraciones.

Mira también:Soldado caído: le pide matrimonio a su novia y ella lo rechaza por pintar su auto

Muchos se preguntaron quién es la persona que llevó a Galêra a concluir con su matrimonio después de casi tres meses. Lo cierto es que hasta la fecha no ha habido una respuesta por parte de ella en la que presente a su nueva pareja.