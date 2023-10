¡Momento tenso! Waldir Sáenz se entera de su ampay en plena transmisión en vivo [VIDEO]

¡Sorpresa en vivo! Waldir Sáenz se llevó un gran susto durante el programa «A presión» en Internet al enterarse en directo de que habían revelado unas imágenes comprometedoras suyas. En el set, el exfutbolista se mostró confundido, preocupado y mantuvo un inusual silencio mientras sus compañeros conversaban.

¿Cuál fue su reacción EN VIVO?

La preocupación de Waldir Sáenz comenzó cuando en simultáneo, el programa «Magaly TV la Firme» mostró imágenes en las que se le veía entrando a la casa de una mujer que no era su esposa, después de pasar la noche allí. El legendario jugador de Alianza Lima prefirió mantenerse callado mientras sus colegas Marko Ciurlizza, Carlos Galván, Gustavo Roverano y Bruno Cavassa conversaban sobre temas deportivos.

Waldir revisaba constantemente su celular, y en un momento, colocó su teléfono en posición horizontal, sugiriendo que estaba viendo un video. Un espectador del programa le preguntó: «Nero, ¿qué hiciste?».

Esta pregunta generó un gran interés en el panel, que no dudó en hacer más preguntas a Sáenz. El programa tomó un tono jocoso, y Carlos Galván le preguntó: «¿Qué está haciendo Waldir con su teléfono?». Pero Waldir prefirió no responder y siguió concentrado en su celular.

Tras ello, el ídolo de la institución victoriana se mostró un tanto preocupado. Minutos después de la emisión de esas imágenes, el exfutbolista de la selección peruana recibió una llamada y contestó en vivo, pero solo atinó a decir: «Estoy en programa», y luego cortó.

El exfutbolista, visiblemente nervioso, mantuvo su actitud durante toda la transmisión, sin participar en las conversaciones ni despejar las dudas de sus compañeros.

¿Cuál fue el ampay de Waldir Sáenz?

El ampay fue revelado por el programa de Magaly Medina, que mostró a Waldir Sáenz pasando la noche en el departamento de una mujer que no era su esposa. Tras su estancia en el lugar, se dirigió a su hogar, saludó a su esposa e ingresó. La noticia causó revuelo y dejó a Waldir en una situación incómoda.

El programa de Magaly Medina dejó en evidencia que Waldir Sáenz pasó la noche en la casa de Miluska Yacila, una mujer que no estaba vinculada a su esposa. La revelación del ampay en vivo dejó al exfutbolista en una situación delicada, y sus emociones fluctuaron desde la sorpresa hasta la desesperación mientras observaba las imágenes transmitidas por «Magaly TV La Firme».

«Siempre lo he escuchado decir que las cosas que he pasado yo eran cosas “armani”. Bueno, que no diga mucho no más porque nada de eso es cierto. No hemos puesto nada de más, ustedes interpretan», dijo Magaly.

La sorprendente reacción en vivo de Waldir Sáenz en simultáneo (a la vez), mantuvo a los espectadores atentos y expectantes mientras el programa continuaba. Los presentadores no dejaron pasar la oportunidad de hacer comentarios divertidos y mantener a Waldir en el centro de atención. ¡Sin duda, una transmisión inolvidable!