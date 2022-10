Mónica Cabrejos arremete contra Gisela: “Inhuma y fingida»

Compartir Facebook

La conductora de “Al sexto del día”, Mónica Cabrejos, no se guardó nada y contó varios pasajes desconocidos de la “Señito”, Gisela Valcárcel.

Mónica tuvo duros calificativos contra Gisela.

¡Agárrenla que dispara con todo! Mónica Cabrejos sacó toda su artillería pesada y arremetió contra Gisela Valcárcel, la popular “Señito”. Estas declaraciones las brindó en el backstage de su unipersonal “Soltera y Liberada” para las cámaras de “Magaly Tv, La Firme”.

En el informe emitido por el programa de la “Urraca” se detalla el show de la Cabrejos, el cual ahora se desarrolla en un local de Lima Norte (Los Olivos). Durante su presentación, la conductora de “Al Sexto Día” toma como referencia a diversas figuras de “Chollywood” como Brunella Horna, Sheyla Rojas, Gisela Valcárcel y hasta la propia Magaly Medina.

“En todo grupo de amigas tenemos a una ajustadita, a una fingida, a una calzón con bobos. Todos tenemos una amiga así como la Gisela (Valcárcel)”, decía Mónica en su espectáculo.

La conductora de televisión reafirmó su opinión en una entrevista con el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Todos tenemos una amiga que es calzón con bobos y digo esto porque es un tipo de personalidad que es aquella que anda fingiendo, la ajustadita, la que no se ríe fuerte, la que ‘ay, yo no hablo de eso’, ‘ay, yo sería incapaz, ay, Jesús, María y José’”, se burló la presentadora.

Ahí no quedó todo, porque Mónica tildó de “inhumana” a la “Señito”. Ella relató un hecho que ocurrió hace algunos años, cuando Gisela habría ofrecido a una señora de bajos recursos. Según lo que cuenta Cabrejos, la ayuda nunca llegó.

Mira aquí:

“Yo le dije a la señora que no aceptara ninguna ayuda fuera de cámaras. Le dije que todo sea frente a cámaras para que quede constancia. Ella fue al canal y la hicieron pasar a una oficina. Ahí Gisela le gritó a la señora. Le dijo que como era posible que esté haciendo todo eso si ya la había ayudado, pero eso no era verdad”, relataba la ex del “Chemo” Ruiz.

“Al día siguiente, en un programa de espectáculos, Gisela salió diciéndole que era una hermana y que cuando no tenga donde ir a comer o pasar la noche, podía ir a su casa (…) es inhumana”, finalizó Mónica Cabrejos.