Mónica Cabrejos carga su calvario: “fui dopada por un periodista deportivo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de ‘Al Sexto´Día’, Mónica Cabrejos, reveló en el programa de Beto Ortiz que fue víctima de abuso en plena pandemia.

En conversación con el periodista, Mónica contó que el agresor fue un amigo que conocía hace más de 24 años. “Me invitó a pasar mi cumpleaños en una casa en Asia. Es un periodista deportivo”, comentó con el rostro desencajado.

También puedes ver: Christian Cueva: Joven estafado recibió laptop de ‘Aladino’ y su esposa

“Pensé que callada iba a ser cómplice, no solo de quien me lo hizo a mí, sino de todas las violaciones que se dan día a día en el país. Creo que la única manera de sanar, es decirlo, independientemente de que tú que me estás viendo, me creas o no, sentí la necesidad de decirlo”, dijo en un comienzo.

“Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó. Tengo la edad de saber elegir con quién quiero acostarme y con quién no”, agregó.

En el libro que presentó, narra con qué droga fue dopada: “En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulto es lo más difícil, no basta con que yo lo diga. ‘Viola fácil’ es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas, es decir, que cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”.

También te puede interesar: Andrés Wiesse y Janick Maceta viajan juntos a Tailandia ¿Están cerca de oficializar?

«Mi hermana casi me mata», Samahara Lobatón sufrió grave intoxicación

Samahara Lobatón contó a través de sus redes el episodio de terror que le tocó vivir el día de ayer a previas del partido de Perú vs Uruguay donde tuvo que ser intervenida de inmediato por la gravedad de su intoxicación junto a su hermana Gianella.

«Me intoxiqué horrible, solo a mí me pasan estas cosas justo cuando está Perú a punto de jugar, me muero”, dijo Samahara en sus redes.

Después de haber pasado lo peor la joven influencer pido contar con mayor detalle lo que le había pasado.

«Ayer mi hermanita Gianella me dio un pie de piña y casi me mata, literalmente me intoxiqué, pero nunca me había intoxicado en 20 años y no sabía realmente lo que me pasaba”, dijo la joven madre.

Mira también: «El siguiente paso es el divorcio», Florcita responde tras ampay de Néstor