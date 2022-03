Mónica Cabrejos habría plagiado libro según ‘Peluchín’: “Más plagiado que el de Acuña”

Compartir Facebook

Rodrigo González reveló en su último programa que Mónica Cabrejos habría plagiado su primer libro “Ni put* ni santa” y mostró pruebas.

Mónica Cabrejos acaba de estrena “Mujer Pública”, un libro en el que reveló que fue víctima de violación por parte de un ex futbolista y desde entonces está en el ojo de la tormenta. Algunos han puesto en tela de juicio su historia como Rodrigo González y ahora en su programa reveló que Mónica habría cometido plagio en uno de sus primeros libros.

Y es que su libro “Ni put* ni santa” estaría basado en una publicación española de la escritora Valeria Vegas titulada “¡Digo! Ni put* ni santa. Las memorias de La Veneno”. Asimismo, se habría producido una serie para HBO con el título de “La Veneno”, basada también en el libro en mención.

“(Mónica Cabrejos) Una mujer con estudios y todo… Comunicadora, bachiller, psicóloga, terapeuta, conductora… Para que se termine plagiando el nombre de un libro muy conocido. El libro que se llama ‘Ni puta ni santa’, es el libro de la historia de una transexual que ya murió, que se llamaba Cristina Ortiz, y que se le conocía como ‘La veneno’, incluso hay una serie famosa en España”, señaló.

“(Esta transexual) hace un libro que se llama ‘Ni puta ni santa’ y eso todo el mundo lo sabe en España y Mónica Cabrejos viene hacerse la de ‘ay mi libro’”, agregó.

En conversación con el periodista, Mónica contó que el agresor fue un amigo que conocía hace más de 24 años. “Me invitó a pasar mi cumpleaños en una casa en Asia. Es un periodista deportivo”, comentó con el rostro desencajado.

“Pensé que callada iba a ser cómplice, no solo de quien me lo hizo a mí, sino de todas las violaciones que se dan día a día en el país. Creo que la única manera de sanar, es decirlo, independientemente de que tú que me estás viendo, me creas o no, sentí la necesidad de decirlo”, dijo en un comienzo.

“Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó. Tengo la edad de saber elegir con quién quiero acostarme y con quién no”, agregó.

En el libro que presentó, narra con qué droga fue dopada: “En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulto es lo más difícil, no basta con que yo lo diga. ‘Viola fácil’ es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas, es decir, que cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”.

