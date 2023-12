Mónica Cabrejos reveló el mal momento que pasó con Jonathan Maicelo: «Él me trató mal en televisión»

“Esto empezó hace meses. La primera agresión fue por celos en su gimnasio. Se puso bastante violento. Tenía celos por uno de sus trabajadores del restaurante. Pensaba que su bartender tenía cierta atracción conmigo y no era así”, comenzó narrando Samantha.

“Él tenía una inseguridad con esa persona. Llegamos al gimnasio y se puso como loco. Me empezó estrangular, me empujaba contra la puerta como si yo fuera un muñeco. Estaba transformado, yo lloraba, me quería ir…esa fue la primera vez”, añadió.