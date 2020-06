Mónica Cabrejos teme que la maten

Compartir Facebook

Vergüenza y mucho miedo. Eso es lo que siente Mónica Cabrejos luego que la fiscal adjunta provincial, Patria Paolo Cabello Rodríguez, decidió liberar a los dos delincuentes que la asaltaron junto a su equipo de ‘Al sexto día’ cuando realizaban un reportaje en Chorrillos.

Uno de ellos, identificado como Jean Paul Ríos Tovar, fue reconocido por la conductora y sus compañeros, y también por los vecinos, con un video de seguridad de por medio y capturado con varios antecedentes de denuncias en este año. Sin embargo, para la ‘flamante’ fiscal eso no fue prueba suficiente y dijo que las imágenes “no se ven bien”.

“Nosotros los peruanos nos quejamos muchísimo de los policías, cuando creo que el gran problema con el sistema judicial y la inseguridad ciudadana tiene que ver con la Fiscalía (…) Las pruebas no son contundentes, ¿qué pruebas necesitamos? Que el señor me haya baleado al momento que me apunta y si no encontramos el arma ni el video, ¿no habría prueba? Siento vergüenza y pena que nuestra justicia viva en otra realidad. Creo que de repente esta fiscal nunca ha sido asaltada y ojalá nunca le pase. Yo no quiero pensar que ha pasado algo más”, dijo Cabrejos.

TEME POR SU VIDA

“Yo en el expediente he dado mis datos, mi dirección. Mañana pueden irme a buscar porque el señor tiene un arma. Esto no es broma, esto puede pasar. Puede ir a buscarme a la puerta de mi casa y descargarme la cacerina encima mío y no pasa nada porque la fiscal, ‘ay, no lo vi’ (…) Qué indignación que vivamos en un país como este, que se va destruyendo por la ineptitud de algunos”, mencionó.

“Tengo miedo que entren a mi casa. Que me cuide la justicia de Dios, porque la justicia del hombre y peruana está hecha para proteger a las escorias de la sociedad y no a las personas de bien”, agregó.