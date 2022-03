Mónica Cabrejos y Dorita Orbegoso chancan a papá de Ethel

Compartir Facebook

Figuras del espectáculo, no dudaron en opinar sobre el pedido de una manutención realizado por Jorge Pozo a su hija Ethel y a Gisela Valcárcel. Por su parte, Mónica Cabrejos no fue ajena a comentar sobre la reaparición del hombre de avanzada edad. Cabe precisar el desaparecido padre ha sido muy criticado, debido a que abandonó a Gisela Valcárcel cuando su primogénita tenía solo ochos años de vida..

“Qué tal roncha. Vi esta noticia y me fue imposible no opinar. Tamaña desfachatez del sujeto. Padre no es quien engendra, padre en quien cría. Aunque sea en una casita comiendo pan y cebolla, trabajando de lo que sea para sacar a sus hijos adelante. Esos son los padres que merecen mi respeto”, escribió Mónica Cabrejos en su cuenta oficial de Facebook.

Del mismo modo, Dorita Orbegoso arremetió contra el progenitor de Ethel, por salir en la pantalla chica a pedir ayuda a su hija y no recurrir por otros medios sin necesidad de afectarla mediáticamente.

“No fue lo adecuado y menos en un programa de espectáculos porque no les importa tu vida o lo que tú sientas y les interesa el morbo. Si realmente quieres acercarte, buscas a los familiares o un noticiero que lleve de la mejor manera este tema”, dijo la exbailarina.

