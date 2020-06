Mónica Torres: «La cuarentena me hizo conocerme más»

Compartir Facebook

Por Ketty Cabrera

Para la talentosa y experimentada actriz Mónica Torres los más de tres meses de cuarentena que se vivió en el país no fueron fáciles. Contó a Diario Karibeña que la emergencia sanitaria por el Coronavirus la agarró sola en su departamento y tuvo que adaptarse a nuevo estilo de vida, lejos de los amigos, el paro de grabaciones de la serie ‘De vuelta al barrio’ y con proyectos teatrales que quedaron en stand bye, Mónica se reiventó y acaba de estrenar el programa virtual ‘Bueno, Bonito y Barato’ de Sinargollas junto a Leslie Stewart y Rossana Fernández Maldonado.

-¿Qué tal ha sido conducir un programa virtual desde la cuarentena?

Súper cómoda, trabajar con Leslie y Rossana es super chévere, cada vez nos entendemos más. El formato es bastante complicado porque no estamos presencialmente pues cada una lo hace desde su casa, pero la estamos pasando bien. Salimos todos los domingos a las 11:00 a.m a través de las plataformas de Sinargollas, en 15 minutos damos muy buenos consejos a la gente y más ahora que es momento de ahorrar.

-Como vez tú la situación de los artistas con esta pandemia…

Esta situación ha afectado demasiado el sector, por lo menos no sabemos hasta cuándo van a estar cerrados los teatros. No sabemos cuándo vamos a reactivar las actividades artísticas.

-Los programas virtuales se han vuelto una alternativa…

Para mí el uso de redes se convirtió en una forma de relajarme y sacarme del estrés y el miedo por este virus. Y de ahí que Sinargollas haya tenido la magnífica idea de hacer programas en redes, para mí ha sido fantástico y ahora estoy produciendo de una manera más integral. Antes actuaba, pero ahora tenemos que ser camarógrafo, luminito, productor creativo, de todo.

-Cuando pararon las grabaciones de ‘De vuelta al barrio’ el elenco quedó en el aire ¿Hay fecha de retorno?

Ahorita está en stand bye y si Dios quiere pronto regresamos, hay una fecha tentativa que obviamente no puedo decir porque eso lo dirá el canal.

-¿Cómo te agarró la cuarentena?

Yo vivo sola y no fue nada sencillo, tuve que pasar por episodios complicados como la enfermedad de mi gatita y su posterior muerte. Entonces fue duro.

-Debe haber sido difícil estar en cuarentena sola…

Sí, porque no tienes con quién apoyarte si te sientes mal, salvo amigos que puedas llamar por teléfono. Fue complicado pero a la vez nutritivo para mí como persona porque me hizo conocerme, me ayudó a saber cómo enfrentar situaciones que antes las solucionaba llamando a alguien.

-Cómo qué tipo de situaciones…

Por ejemplo la enfermedad de mi gatita, tuve que salir un domingo en pleno toque de queda para llevarla de emergencia. Salir con todas las medidas de seguridad, con la bandera blanca, el carro a velocidad mínima, las luces intermitentes. Me daba miedo que me pare la policía.

-¿Qué mensaje a tus seguidores con todo lo que está pasando?

La verdad después de esto renegar por el gobierno no nos sirve de nada, hay que intentar ser felices porque nos eleva las defensas y eso nos sirve para enfrentar el virus. La situación esta delicada, hay que ir poco a poco aprendiendo a vivir con esta normalidad.