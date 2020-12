Mónica Torres: “Tuve ataques de ansiedad en cuarentena”

Compartir Facebook

Mónica Torres habla de su participación en el drama ‘Aislados, la serie’, producción de Sinargollas basada en los primeros meses del Estado de Emergencia por la Covid-19 y la cuarentena obligatoria, que se emite por Movistar Play.

La actriz de ‘De vuelta al barrio’ habla de su personaje de Emma, una mujer con problemas por su sobre peso, y lo duro que fue atravesar el confinamiento totalmente sola. Aclara que con este personaje busca fomentar la buena salud en la gente en estas épocas de pandemia.

–¿Cómo te has sentido al dejar atrás tu vena cómica para interpretar a Emma, una mujer con problemas mentales que se agudizan en la cuarentena?

Esta ha sido una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo, quizás me han visto mucho haciendo comedia y tengo que agradecer al director Gino Tassara que me dio un personaje riquísimo.

Es una persona que al principio se presenta como una chica que quiere bajar de peso y hacerse una operación, pero en el transcurso de la historia se da cuenta que es una víctima de gente inescrupulosa que ha querido borrar su memoria.

–¿Ha sido complicado encarnar este personaje que vive obsesionada con su peso?

Emma comienza a tener problemas con sus amigas por las cosas que ella dice y son producto de una lavada de cerebro que le han dado.

Vivimos en una sociedad donde hay estereotipos del cuerpo, que para mí están fuera de contexto, no hago apología a la gordura. La anorexia y la bulimia es un problema alimenticio, lo que debemos de hacer en este momento más allá de criticar a alguien por su peso, deberíamos de buscar la salud.

–¿Alguna vez sufriste de bullying en el colegio por tu peso?

No, en el colegio no he tenido mayor problema con mi peso, estuve en un colegio netamente de mujeres. El bullying no debería de existir, hay gente que lo toma de broma y no debe ser así.

No soy lo más adecuada para dar consejos, pero sí creo que es importante el amor propio. Lamentablemente crecemos viendo nuestras partes negativas y creo que esas son cosas que uno tiene que valorar, amar tus diferencias porque todos somos únicos, nadie es igual a otro.

–Al igual que Emma, tú también pasaste la cuarentena sola. ¿Te afectó de alguna manera?

Vivo sola y pasé la cuarentena sola, mi gata murió, fue uno de los momentos fuertes que me tocó vivir, pero me hizo fuerte. Tengo familia pero en este caso no podía acudir a nadie porque la cuarentena no lo permitía.

Me chocó muchísimo psicológicamente, era el temor que me pase cualquier cosa y no tenía a nadie que me auxilie. Recuerdo que me había dado dos ataques de ansiedad muy fuerte y llamé a la ambulancia, cuando venían me daba cuenta que necesitaba ver a alguien y ellos veían eso, hasta quería cocinarles para que no se vayan.

–Pese a lo que el país ha vivido con el Coronavirus se habla de un rebrote ¿Crees que la gente no toma conciencia de eso?

Lamentablemente no se cuidan, he visto imágenes de Centros Comerciales, Mesa Redonda, varios sitios que la gente está sin ningún tipo de distanciamiento, no es momento para bajar la guardia tan rápido.

Hay que tomar conciencia de lo que ha pasado y darse cuenta que hubieron tantas muertes.

–Estamos a puertas de cerrar el año ¿Continuarás el 2021 en ‘De vuelta al barrio’?

Si continúo, ahorita estamos con un nivel de grabación bastante fuerte y seguiremos así por unos días más.

Fue una decisión bastante difícil con respecto a la serie en esta situación que es complicado, gracias a Dios nos está yendo muy bien y la gente ha tomado bien este cambio.

–Ya existe una norma que permite abrir nuevamente los teatros ¿Has recibido alguna propuesta para volver a las tablas presencialmente?

No, en este momento no tengo propuestas de teatro pero que bueno que hayan pensado en nosotros porque era incomprensible que amplíen el aforo de un restaurante y no de un teatro donde es más controlable el hecho de mantener a la gente con mascarilla y distanciamiento.

–¿Y si te hacen la propuesta aceptarías?

Tendría que evaluarlo por mis tiempos, no lo descarto para nada.

–¿Qué planes de Navidad?

No lo sé aún, estoy en esa disyuntiva.

