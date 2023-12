Mónica Zevallos confesó que tuvo un amargo momento en «El Gran Chef»: «Me incomodó mucho»

Mónica Zevallos se consagró como la vencedora de la cuarta edición de ‘El gran chef: famosos’. Sin embargo, en una entrevista reciente con el ‘Flaco’ Granda, la presentadora de televisión confesó haber experimentado incomodidad en los primeros capítulos del programa culinario de Latina TV, lo cual sorprendió a varios espectadores. ¿Cuál fue la razón detrás de esto? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Qué fuerte! Edson Dávila marca su distancia de Janet Barboza y asegura que no la invitaría a su boda

Mónica Zevallos confesó que tuvo un incómodo momento

Mónica Zevallos fue una de las incorporaciones destacadas en la cuarta temporada de ‘El gran chef: famosos’. Los seguidores recibieron con gran entusiasmo la noticia del regreso de la presentadora que llevaba un tiempo fuera de la pantalla.

A pesar de la cálida bienvenida, Zevallos admitió que se sintió bastante incómoda cuando Latina TV anunció de manera destacada su participación en el programa. Expresó que no consideraba merecer tanta celebración, ya que no había trabajado en televisión durante varios años.

“Me sorprendió y me incomodó mucho. El día que llegué a la conferencia de prensa me sentí tan incómoda porque me dieron un lugar de diva en todo sentido. Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Todos están actualizados y yo vengo aquí después de años y me dan esta posición’. No quería resaltar ni que me dieran un lugar especial, no quería tanto halo alrededor mío”, expresó Mónica.

Reveló cuál fue su miedo en la competencia

Mónica Zevallos también expresó que no se sentía cómoda cuando sus compañeros en el reality solían pronosticar que ella sería la ganadora del premio, ya que temía que pudieran pensar que había obtenido la olla de oro de forma injusta o como un regalo.

@grandagiancarlo Este lunes 18 a las 8:00 pm. Monica Zevallos en Tiempo Muerto. 🎙️☠️ ¿Por qué se alejó de la televisión? 🤔 📌 Suscríbete gratis y mira la entrevista con el link de mi BIO. 📲 ♬ sonido original – Giancarlo Granda

“Al comienzo, cuando me decían que yo iba a ganar; por ejemplo tú (Flaco Granda) dijiste que yo era tu caballo ganador, sé que lo hiciste con buena intención, pero en mi cabeza decía: ‘Él cree que, de repente, me lo han ofrecido (la copa), ¿cómo lo convenzo de que no hay nada?’. Yo pensaba que ustedes creían que me sentía superior, quería que me conocieran como soy”, reveló Mónica Zevallos para el ‘Flaco’ Granda en su canal de Youtube.