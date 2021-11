Monique confiesa que se quiso quitar la vida tras el accidente en ‘El Artista del Año’

Compartir Facebook

Después de la caída que sufrió Monique Pardo en el programa de la Señito ‘El Artista del Año’, la ex vedette confesó que pensó en quitarse la vida por la fuerte depresión que estaba pasando.

Y es que Monique se sintió bastante apenada por no haber recibido la ayuda de la conductora tras su accidente que le costó algunos contratos de trabajo y su salud emocional que se vio bastante perjudicada pues temía en quedarse sola y morir sin haber sido auxiliada por quienes en un comienzo confiaba.

“Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando tenía la pistola. Los desprecios, la soledad en la que me encontraba, los miedos que tenía a morir sin ayuda, todo eso me llevó a un estado…”, contó la exvedette para un diaio local.

La llamada salvadora

Además la cantante reveló que cuando ya iba a tomar la trágica decisión recibió la llamada de Jorge Alberti, abogado que la apoyaría en la demanda contra Gisela Valcárcel.

“Cuando yo estaba con la pistola en la mano, sonó el teléfono y era Jorge Albertini, un panelista de Antena 3 de España. Me dijo: ‘Monique, tú eres el ícono número 1 del Perú, el ícono cultural pop del Perú. Tú no puedes bajar la cabeza, yo te voy a ayudar’. Me mandó un pool de abogados y probablemente sean ellos los que hagan la demanda. Ese hombre me salvó la vida”, agregó.

Como se recuerda, Monique Pardo se encuentra delicada de salud luego de la fuerte caída que sufrió durante su participación en el programa de la ‘Señito’ mientras actuaba como refuerzo del participante Diego Val.

Gisela Valcárcel hace llorar a Monique Pardo

Monique Pardo está pasando por uno de los momentos más agrios de su vida. Desde su accidentada caída en la presentación que realizó en “El gran show”, asegura que viene sufriendo de insuficiencia cardiaca y ha sido abandonada por la conductora Gisela Valcárcel, quien -según afirma- no le ha brindado apoyo médico.

«Lo único que quería es que cubra mis medicinas. Tengo el peligro de perder la vida porque tengo secuelas de la caída en su programa. ¡No cargues con mi muerte Gisela!”, comentó.