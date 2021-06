Monique Pardo confirma negligencia por parte de la producción de Gisela tras sufrir caída en el programa

Compartir Facebook

¡Indignada! La cantante indicó que el programa de ‘la señito’ no quiso hacerse cargo sobre el accidente que sufrió en la pista de baile.

Monique Pardo se quejó en sus redes sociales de la producción del programa “El Artista del Año”. Como se sabe, ella sufrió un accidente en pleno show mientras que era el refuerzo de uno de los participantes, tuvo una dolorosa caída.

Por lo que menciona, Monique estaría sufriendo una terrible consecuencia en su salud, pues constantemente tiene que ser trasladada a una clínica local: “Monique Pardo ingresó a la clínica por complicaciones tras caer en ‘El Artista del Año’ Gracias Clínica San Gabriel por ayudarme ante el abandono de la sra Gisela”, menciona en la publicación.

JANET BARBOZA SORPRENDE TRAS SU INGRESO A ‘REINAS DEL SHOW’

Contra todo pronóstico. La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, sorprendió a propios y extraños con su sorpresivo ingreso a la pista de ‘Reinas del show’. Su emoción fue tremenda y agradeció a Gisela Valcárcel por haberla llamado.

La popular ‘Rulitos’ se mostró claramente emocionada tras la propuesta de la ‘Señito’. Dijo que la pensó y ante la insistencia del productor, aceptó.

“El productor Armando Tafur convence hasta las piedras. Nunca me imaginé que después de mi última presentación en el año 2015 que yo iba a regresar a esta pista”, comenzó diciendo Janet Barboza.

“La pensé antes de regresar y me dije ‘vamos o no vamos’. He aprendido cositas y por ahí quiero mostrar algunos trucos”, agregó entre risas.

