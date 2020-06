Monique Pardo espera que Sergio George pueda ver su talento

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Quiere que su voz se escuche en todo el mundo. Monique Pardo, contó su deseo de demostrarle su talento al productor internacional Sergio George, y poder brillar como Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt, quienes vienen trabajando duro y parejo con el creador.

“Quiero acercarme a Sergio George, quiero que me dé la oportunidad porque yo tengo un estilo de canto que no se parece al de nadie, mi voz es bien peculiar y llega al corazón, llega hasta los más íntimo”, manifestó al pelirroja del productor de Marc Anthony y Maluma.

“Ya he compuesto mis canciones de reguetón, por ejemplo ‘La mini rosa’ habla de una faldita rosa que cuando te la pones se te ve preciosa, es una canción dedicada a las mujeres. Sergio George es un hombre muy talentoso que le ha dado la oportunidad a chiquillas preciosas, pero por qué no a una señora como yo que tiene llegada a la gente”, añadió Monique.

Fiel a su estilo, la popular ‘Caramelo’ afloró sus gustos por el productor. “Sé que le voy a gustar. Además me gusta su color, el negro encima me queda muy bien, es más, quiero que me vea con mi vestido negro que me queda espectacular”, finalizó. (V. Rondón)