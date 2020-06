Monique Pardo quiere enjuiciar a Ozuna por “copiar” su canción ‘Caramelo’

Compartir Facebook

Anonadada. Así quedó Monique Pardo al enterarse que el famosísimo y multimillonario cantante Ozuna, sí, el ‘negrito de ojos claros’, que aloca a las chiquillas con sus pegajosas melodías, lanza hoy al mundo en todas las su nuevo tema llamado ‘Caramelo’. El mismo nombre que la canción que la hizo popular.

La pelirroja, quien hace poco pasó por un preinfarto, ya escuchó el tono de la canción y cree que tiene los mismos compases que su ‘Caramelo’. De ser así, amenaza con denunciar a Ozuna por “plagiar” su tema.

«Estoy asombrada e indignada que Ozuna vaya a lanzar el tema ‘Caramelo’, que lleva el nombre de mi canción. ¡Por favor, Ozuna, no me quites mi canción!», reveló en el portal La Última.

¿Realmente crees que su ‘Caramelo’ se parezca al tuyo?

Claro, se parece, hasta el logo de su canción se parece al mío. Ya de por sí el nombre está escrito en APDAYC, además, los arreglistas Saúl y Manuel Cornejo están analizando cuántos compases tiene de mi ‘Caramelo’. Lo que me asombra es que están caídos de popularidad, que tienen que usar el nombre de una canción que ya tiene dueño, de una cantante peruana.

¿Qué harías si encuentran que tiene compases de tu canción?

Me voy a juicio y llegaré hasta las últimas consecuencias.

¿No te importaría que sea Ozuna?

¡No!, no puede adueñarse de mi canción. Estamos hablando de que podría haber plagiado mi canción que escribí hace 30 años. Todos mis juicios los he ganado porque tengo a los mejores abogados, Bill Mogollón y Luis Tudela.

¿Cómo crees que tu canción llegó a los oídos de Ozuna?

Supongo que fue sorprendido por sus arreglistas que escucharon mi canción y tomaron la idea para hacer esa versión. Porque no me parece que Ozuna sea músico.

¿Eres hincha de Ozuna?

No, la verdad, Maluma es mi marido, y no me le roba a nadie. Al contrario tiene gran talento y sus letras con inspiradoras. No hay nadie más grande que él.

Entonces, ¿’El negrito de los ojos claros’ se volverá más millonario, digamos, con tu canción?

Pero ‘La piernona de ojos claros’ te va a ganar. Yo me volveré millonaria con el juicio. Esa plata me servirá para ayudar a los más necesitados.

Habrá que esperar escuchar a Ozuna para saber si de verdad tiene algo del ‘Caramelo’ de Monique, pero la verdad es que esa canción es…inigualable