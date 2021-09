Monique pide ayuda a Mick Jagger en redes sociales: “Ayúdame, soy tu Monique de Perú”

Compartir Facebook

La intérprete de ‘Caramelo’ sigue en busca de ayuda tras la fuerte caída que tuvo en el programa de baile y pidió apoyo al cantante británico.

Monique la sigue pasando mal pues sufre las secuelas de la terrible caída que tuvo en el reality de la ‘Señito’ y esta vez pidió ayuda al cantante de los ‘Rolling Stones’.

A través de su cuenta de Twitter, posteó una publicación donde imploró ayuda al vocalista: “Mick, ayúdame, caí del escenario. Ayúdame, soy tu Monique Pardo de Perú”, escribió. A dicha publicación adjuntó el video donde se aprecia su caída en pleno baile.

Cabe indicar, que la ex vedette aún no ha recibido alguna respuesta del cantante y que estará al tanto de su pronunciamiento.

NEGLIGENCIA POR PARTE DE GISELA VALCÁRCEL

Monique Pardo se quejó en sus redes sociales de la producción del programa “El Artista del Año”. Como se sabe, ella sufrió un accidente en pleno show mientras que era el refuerzo de uno de los participantes, tuvo una dolorosa caída.

Por lo que menciona, Monique estaría sufriendo una terrible consecuencia en su salud, pues constantemente tiene que ser trasladada a una clínica local: “Monique Pardo ingresó a la clínica por complicaciones tras caer en ‘El Artista del Año’ Gracias Clínica San Gabriel por ayudarme ante el abandono de la sra Gisela”, menciona en la publicación.

ENVÍA CARTA NOTARIAL

En el programa ‘Amor y Fuego’ contó la difícil situación por la que atraviesa tras sufrir una terrible caída durante la presentación en la pista de baile en El Artista del Año cuando era apoyo del modelo Diego Val.

La artista se comunicó con la producción pero no tuvo éxito, asi que fue a las instalaciones para ser atendida por ‘la señito’ pero no la encontró. “Gisela, no me abandones, me siento muy triste, Gisela me siento mal, por favor, búscame, comunícate conmigo”, expresó entre sollozos.

Al no poder hablar con los encargados, Monique envió una carta notarial a la productora, pidiendo que cubran con sus gastos médicos y una cuantiosa indemnización. “Yo la quería a Gisela, no sé si la quiero ahora porque me ha humillado, me ha pisoteado, me ha dejado sufriendo, les pido que no me dejen morir, me estoy muriendo día a día, tengo dolores insufribles, las secuelas van a ser tres meses y tienen que ver por mi alimentación por el tiempo en el que yo no pueda moverme para trabajar”, contó.

