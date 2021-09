Monique pide ayuda desesperadamente a la ‘señito’: “¡Ten piedad, Gisela!”

Compartir Facebook

¡Insiste! La intérprete de ‘Caramelo’ se pronunció a través de Twitter lo mal que la pasa y sigue pidiendo ayuda por su delicada salud.

Monique Pardo sigue insistiendo a Gisela Valcárcel para que la puedan auxiliar tras su terrible caída en ‘El Artista del Año’ cuando se presentó como refuerzo de Diego Val para salvarlo de la eliminación del programa.

Pese a que no recibe ninguna respuesta por parte de la ‘señito’, Monique persevera en su lucha para que puedan ayudarla con su situación complicada. Esta vez, la ex vedetter apareció postrada en el sillón, conectada a un aparato que mide la frecuencia cardiaca.

“Gracias EsSalud… Hasta cuando tanto sufrimiento ya basta ¡Ten piedad Gisela!!!”, decía en la publicación del post.

Gracias ESSALUD HASTA CUANDO TANTO SUFRIMIENTO YA BASTA !TEN PIEDAD GISELA!!!! pic.twitter.com/MlXGDJ89En — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) September 7, 2021

PIDIÓ AYUDA A MAGALY MEDINA

¡Le implora! La ex vedette aprovechó para pedir ayuda a la periodista y pidió que se apiade de ella y de su delicado estado de salud.

Monique Pardo se pronunció a través de Twitter para pedir ayuda a la ‘Urraca’ pues nuevamente fue hospitalizada de emergencia y que necesita urgentemente una serie de exámenes.

“Gracias por acordarse de mí, tuve una emergencia. Necesito urgente una ecografía eco doppler de mi aorta abdominal. No quiero escuchar su nombre (de Gisela) porque me hace mucho daño y ojalá Dios le de mucha felicidad, que su corazón se vuelva bondadoso y voy a dejar que ella haga su futuro, porque yo no quiero, nunca quise demandar, pero tengo deudas grandes con la clínica”, decía en la publicación.

Aprovechó para implorar ayuda a Magaly y que pueda costear con los gastos de sus nuevos exámenes clínicos: “Para mí, lo más grande del mundo, el mayor regalo sería que Magaly me acoja en su programa y, al menos, me escuché y pedir ayuda para las pruebas de mi aorta abdominal, son pruebas caras que no puedo pagar”, aseveró.

Además pidió disculpas a la conductora por la falta de respeto: “Yo he sido malcriada con ella, le contesté. Es que, cuando habló mal de mi y yo quería ser congresista, me dolió tanto que reaccioné como una fiera herida y yo la herí. Parece que no me perdona. Su apoya moral sería muy grande, ella sí ha tenido corazón conmigo, la que cree que es un demonio, para mi es un ángel. Ojalá, Magaly, no me dejes morir”, concluyó.

