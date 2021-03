Mosquera no se calla nada

Compartir Facebook

Siempre es frontal y dice las cosas tal como las piensa. Su estrategia es encarar directo, cara a car y no guardarse nada para después. Y no piensa cambiar a estas alturas. El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, no solo se refirió sobre el buen arranque del cuadro celeste en el torneo local sino también dice que la vuelta de Jefferson Farfán en Alianza Lima le dará mucha frescura a la Liga y espera que le vaya bien.

Además, el entrenador del club rimense no oculta su malestar por lo que considera la mala manera en que se vienen manejando las cosas en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Cristal sigue preparándose para lo que yo le digo la ‘Champions de Sudamérica’. Sé que en el sorteo nos van a tocar dos fieras, pero la idea es pasar a octavos de final. Y la pretemporada se hizo para enfrentar dos torneos. Hoy en día se ha vuelto una obligación hacer cuatro goles, pero yo no lo veo así. Cada equipo tiene su planteamiento”.

A GANAR BIEN

Y añade Mosquera. “No es una obligación hacer cuatro goles. El tema es ganar y hacerlo bien. Más allá de ello, hay equipos que se van a meter atrás y normal, yo no me he quejado, Cristal era el criticado porque moríamos por atacar y lo hicimos. Ganamos bien”, señaló Mosquera en las ‘Voces del Fútbol’.

Luego, agrega: “Espero poder cumplir con los partidos, es muy ajustado el calendario de ambos torneos (Liga1 y Libertadores), pero para eso nosotros estamos preparados. Te lo pongo así: nos ponen en el desierto del Sahara y encontramos agua. No queda de otra”.

SOBRE FARFÁN

El estratega del cuadro rimense también se refirió sobre la vuelta de Farfán a Alianza Lima. “Jefferson es un crack y lo va a ser siempre, y no dudo que le dará mucha frescura al torneo local. Ojalá le vaya bien”. Finalmente, Mosquera no ocultó su fastidio por la manera cómo se viene manejando la FPF.

“El fútbol peruano está pidiendo un cambio que sea sensato. Han quebrado el orden democrático y todos estamos esperando que dé un paso al costado -se refiere al presidente de la FPF, Agustín Lozano-, es lo que corresponde en este momento. Acá la Federación Peruana de Fútbol actuó muy mal al intervenir en contratos privados y sostener económicamente a los clubes”, finaliza el estratega, que no se guardo nada.