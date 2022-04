«Mostraré pruebas», bailarina señala que Néstor le escribía desde el año pasado

Compartir Facebook

El popular Néstor Villanueva nuevamente vuelve a estar en el ojo de la tormenta y es que a raíz de los ampays que salieron a la luz se suma una personaje más a la ‘telenovela’.

Como se recuerda Néstor ha visitado diversos canales televisivos donde ha mostrado su arrepentimiento por no haber cambiado sus defectos durante su matrimonio pues hoy en día Flor Polo no desea dar marcha atrás con el proceso de divorcio.

Es así que el día de ayer el cantante visitó el set de Magaly Medina donde quiso dar la versión de los hechos frente a otras pruebas y declaraciones que han salido a la luz.

Uno de estos personajes nuevos es Tessy Linda bailarina y al parecer amiga de años de Néstor quien lo señala como un acosador por querer comunicarse con ella a toda costa.

La también modelo, a través de un comunicado manifestó que Néstor la busca insistentemente y hasta le manda capturas de los lugares donde ella trabaja y entrena, lo que ha generado el fastidio en Tessy.

Según Tessy, Néstor Villanueva la viene buscando desde diciembre, cuando todavía mantenía una relación con Florcita Polo. “Indicando que está soltero, que se terminó su relación actual y que no pensaba regresar con su esposa”, afirma en el comunicado.

Por su parte, Néstor no quiso confirmar o negar las declaraciones de la bailarina dejando todo al beneficio de la duda lo que le recriminó Magaly pues no se defendería ante las graves acusaciones en su contra.

Néstor Villanueva envía mensaje a Florcita: “Te sigo amando”

El cantante estuvo en ‘Amor y Fuego’ y no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje a su aún esposa, Florcita Polo, revelando que sigue enamorado de ella.

Néstor Villanueva decidió visitar el set de ‘Amor y Fuego’ para explicar algunos escándalos en los que se ha visto envuelto luego de separarse de Florcita. Y dado que estaba en señal abierta, quiso aprovechar la oportunidad de dedicarle un mensaje a la hija de Susy Díaz.

El cantante no dio muchos detalles de lo que quería decirle a Florcita, pero sí que se conmovió casi hasta las lágrimas cuando le habló a su aún esposa. “Quisiera decirle tantas cosas a mi aún esposa, pero prefiero dejarlo para las cuatro paredes. Yo he pasado muchos años bonitos… no me pongan esa música que me hacen llorar, yo soy muy sentimental”, dijo en un inicio.