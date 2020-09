Motociclista venezolano sin licencia ni SOAT agrede a policías

Compartir Facebook

En pleno operativo de rutina entre la avenida Aviación con Javier Prado, una policía fue agredida físicamente tras realizar una intervención a un motociclista en el distrito de La Victoria. La agente de la PNP detuvo al joven para pedir sus documentos, pero el sujeto optó por no entregar sus papeles y huir de la zona. La autoridad lo persiguió hasta que pudo detenerlo metros más adelante, en la avenida Isabela Católica.

Sin embargo, el hombre siguió negando los documentos y empezó a agredir a la policía, quien tuvo que ser ayudada por Serenazgo y suboficiales. El sujeto, por la agresividad que presentaba contra la policía, tuvo que ser reducido por otros efectivos. La autoridad no comprendía porque actuaba así, incluso llegó a empujarla.

SIN PAPELES EN REGLA

Minutos después, dieron con la sorpresa que el hombre no contaba con licencia ni SOAT ni tampoco tenía papeles en regla. «Hizo una resistencia a la autoridad porque no tiene SOAT. No tenía un solo documento en su poder», indicó uno de los suboficiales.

VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

El hombre fue trasladado a la Depincri San Luis, donde fue denunciado por el delito contra la administración de la justicia en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad. La Policía busca si el motociclista contaba con antecedentes penales, además es investigado por el Ministerio Público por las faltas graves contra la autoridad.

Según el artículo 365 del Código Penal, el delito de ‘violencia o amenaza contra la autoridad’ está penado con una pena privativa de libertad no mayor de dos años.

