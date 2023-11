“Trabajen, vagas”, Mr. Peet explota contra el Ministerio de la Mujer tras quedarse sin auspiciadores

Peter Arévalo, mejor conocido como Mr. Peet una vez más viene siendo criticado por explotar en su programa de YouTube y es que el conductor deportivo arremetió contra el Ministerio de la Mujer, activistas y actrices por comentar sobre el tema.

El comentarista deportivo no se guardó nada y aseveró que asume su error pero que no exageren con los comentarios sobre una broma mal hecha en su programa.

No se guardó nada

Mr. Peet continúa hablando en su programa luego de haber sido cancelado por sus comentarios machistas y xenófobos hacia las mujeres venezolanas.

Peter Arévalo comentó el rápido accionar del Ministerio de la Mujer por condenar sus comentarios denigrantes.

Incluso, afirmó que solo falta que lo tilden de ‘criminal’ y hasta lo meten preso por haber tenido esos comentarios fuera de lugar hacia las mujeres venezolanas

«Dicen que en el programa lanzamos comentarios denigrantes, xenófobos, ofensivos y que promovemos la violencia. Ta’ que soy un criminal, mejor fusílenme, ¿no? La celeridad con la que actúa en Ministerio de la Mujer es impresionante. Así deberían actuar para evitar tanta desgracia que hay en el país», acotó.

Asimismo, Mr. Peet criticó a todas las activistas y actrices que se han pronunciado por sus comentarios y les mando un contundente mensaje.

«A las activistas, a las actrices que se manifiestan y hacen eco, vayan a trabajar oe. En serio, trabajen vagas, en lugar de prestarse para la huev… Ya quisieran trabajar o ya quisieran tener mi dignidad, pero asumo el error de una broma mal contada, de un chiste mal hecho», dijo.

Finalmente, recalcó que tiene amigos venezolanos que lo conocen y saben el tipo de humor que el maneja, pese a ello, afirmó que ya pidió las disculpas del caso.

«Lo asumí, pedí las disculpas y el perdón (…) Así como hay vagos, hay vagas, trabajen y no vivan del Estado. La gente que me conoce sabe cómo soy. Los extranjeros que me conocen saben cómo soy, no viene al caso lo que hice o qué hago”, puntualizó.

¿Qué dijo Mr. Peet?

Durante la transmisión del programa ‘A presión’ los comentaristas deportivos venían opinando sobre los posibles resultados del partido entre Perú y Venezuela, sin embargo, tuvieron ciertas dudas que desconcertaron a los usuarios quienes increparon sus comentarios en redes.

“Si Venezuela gana, ¿las chamas suben o bajan sus precios?”, en clara referencia a las mujeres de dicha nacionalidad que ejercen la prostitución.

A raíz de este comentario Mr. Peet habló sobre las meretrices venezolanas y afirmó que no es posible que suban sus precios, al parecer la recodada voz de ‘Esto es Guerra’ sabía los datos exactos y no dudó en compartirlos fiel a su estilo.

“¿Cómo va a subir? Qué va a ser, se ha mantenido en los últimos tres años y tienen el mismo precio. Se mantiene. Hace tres años que está 50 lucas y seguirá con 50 lucas. En Risso un ferro y medio, y ya está. En Zepita están a 50 lucas”, afirmó.