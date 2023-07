“Un caso que me traumó”, Mr. Peet revela que un mototaxista lo hostigó sexualmente

Mr. Peet relató una anécdota para nada agradable, pues el narrador deportivo reveló haber sufrido hostigamiento sexual por parte de un mototaxista.

El popular Mr. Peet hizo recientemente una revelación mediante una transmisión de streaming que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores. El famoso narrador del programa deportivo ‘A Presión’, abrió su corazón y compartió una impactante experiencia de su pasado.

En su testimonio, confesó que fue objeto de una proposición indecente por parte de un mototaxista mientras iba a un sauna. El participante de ‘El Gran Chef: Famosos’ reveló que este suceso le causó un trauma que le dejó pensando durante un tiempo.

¿Qué dijo Mr. Peet?

El narrador deportivo se encontraba realizando una transmisión en vivo con sus seguidores cuando decidió hablar del suceso que vivió. Mr. Peet reveló que todo sucedió cuando un día tomó una mototaxi para ir al sauna y entabló una conversación con el mototaxista.

“Un día me tocó un caso que me traumó, osea, no me traumó pero me dejó pensando. Yo subo en terno a una mototaxi y le digo que me lleve acá al sauna, hace un tiempo, y me dice: ‘¿Cuántos años tienes’. Yo le digo que cuántos me pone”, comentó.

Tras esto, el participante del reality de cocina comentó que el mototaxista le había calculado unos 45 años, pero el narrador le corrigió diciéndole que tenía 52. Sin embargo, lo que Peter Arévalo no esperaba era que el mototaxista le hiciera una propuesta indecente que lo incomodó.

“Y me dijo, ¿no quisieras que te haga sexo oral? ¿No te gusta el sexo oral? Sí, pero de un hombre no”, expresó.

Tras esto, explicó que el mototaxista insistió preguntándole la razón de su negación, a lo cual Mr. Peet le dejó en claro que no le gustan los hombres. Ante esto, reveló que el mototaxista se disculpó con él y le pidió ignorar lo ocurrido.

Sin embargo, esto no fue algo que Mr. Peet pasó por alto, pues reveló que después de la incómoda situación que vivió se quedó pensando en lo sucedido.

“Y cuando me estaba desvistiendo en el sauna me quedé pensando. Recordaba la cara del muchacho y pensaba si en realidad me quería hacer sexo oral o pensaba que estaba aguantado y me quería ‘centrar’”, comentó.