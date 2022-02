“Mucha gente me dijo que no me hiciera amiga de ella”, reveló Magaly sobre Jessica Newton

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En la última edición de Magaly Tv La Firme la conductora habló fuerte y claro sobre la relación que tiene actualmente con la empresaria Jessica Newton y es que después de la polémica generada por no ser parte de la vida de Milan, Magaly Medina aclaró diversos puntos.

Como se sabe Jessica usó sus redes para comentar el mencionado caso entre su hija, su nuero y Magaly afirmando que la ‘Urraca’ no sabe medir sus límites y no sabe respetar una amistad, declaraciones que enfurecieron a Magaly pues en ningún momento sintió que haya cruzado un límite con la familia Orosco Newton.

A lo que la conductora dijo no entiende porque Jessica tuvo que comentar un tema que no le correspondía más que a Cassandra y Deivis y hasta se atrevió a revelar una infidencia acerca de la amistad con la empresaria de moda.

«Hay que ser consecuentes con lo que uno dice y no estar con dobleces, a mi todo el mundo me dijo que no me hiciera amiga de ella, mucha gente no voy a decir nombres. Hay unos que sí, fueron brujos. Yo creo que si quieres ser delicada y elegante, y lo quieres decir en privado, está bien», dijo.

Asimismo, la periodista aprovechó para señalar que si tiene amigos son contados pues ella no necesita de nadie ya que todo lo que tiene hasta hoy ha sido a base de su esfuerzo por lo que lamentaba las palabras de la mujer que un día llamó ‘amiga’.

Mira también: Cassandra y Deyvis le gritan a Magaly Medina “basta de mentiras”

«Yo no soy una persona interesada porque saben que no necesito más de mí misma, porque saben que yo me he conseguido lo que quiero en la vida, no estoy de pedilona por ahí. Cuando yo soy amiga de alguien es porque realmente me caes bien, justamente cuando doy mi cariño es porque no siento que necesite nada de la otra persona», agregó.