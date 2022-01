“Mucha gente se queda sin trabajo”: ‘Samu’ triste por baja de ‘Mujeres al mando’

Compartir Facebook

A través de Instarándula, el periodista Samuel Suárez comentó que no es una buena noticia que ‘Mujeres al mando’ llegue a su fin, pues afecta el bolsillo de muchos trabajdores.

Como se recuerda, el primero en dar la bomba fue Rodrigo González el día de ayer, asegurando que el magazine matutino de Latina no pasaría de Febrero. Finalmente, hoy las conductroas de dicho programa se despidieron.

“Obviamente es muy triste cuando un programa se cancela, mucha gente se queda sin trabajo. Muchos dirán ay sí, jajaja, pero en realidad hay gente trabajando detrás, gente que conozco porque yo también he estado en ese programa en algún momento”, dijo el popular ‘Samu’.

“Lo que me sorprendió es que ellos han anunciado que el programa se cancela, han hecho videos hasta de despedida y todo, y el programa todavía continúa un mes al aire, entonces es tiempo suficiente para que todo el equipo busque instalarse en otros lados, qué bueno que les avisen con tiempo, antes eso era rápido”, agregó.

El periodista recordó que antes no avisaban con tiempo: “Yo he vivido épocas que realmente te decían unas horas antes ‘tu programa se canceló, agarra tus cosas, chau, pasar por seguridad’, y tú decías qué, ya me botaron. Claro, porque si te avisaban antes como que desestabilizaba al equipo, al público y te avisaban el mismo día”.

