Muchacho de 14 años se fugó de casa para vivir con una mujer mayor

Luego de dos días de intensa búsqueda, Thiago Roma Chappe, un adolescente de 14 años que se había fugado de su casa en Arrecifes el pasado miércoles, fue encontrado sano y salvo pero lanzó contundente mensaje.

En su carta, el menor le escribió a su padre: “Me voy a estudiar el mundo. Llevo ropa suficiente y 15 mil pesos que estuve ahorrando. No quiero depender de nadie. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme. No me busques, voy a estar bien”.

Y en otro fragmento, decía: «También me fui porque tengo que cuidar de dos personas a las que amo. Cualquier duda que tengas pregúntale a Yamila. A ella le conté sobre esas dos personas a las que amo. Decile a Yamila que te diga lo que sabe de mí. Eso es lo último que te digo: Te amo Pa».

Thiago había salido con su bicicleta el 2 de marzo al mediodía, supuestamente rumbo a la escuela, y nunca regresó. Según trascendió, el menor se llevó una suma de $15.000, producto de sus ahorros, y le dejó una nota a su familia.

De acuerdo a información difundida en distintos medios, las mencionadas dos personas a las que el chico decía amar serían una mujer mayor de edad a quien había conocido por redes sociales y el hijo de ésta, quienes vivirían en la Ciudad de Buenos Aires.

“Si bien estaba en buen estado de salud, se notaba claramente que había estado todos estos días a la intemperie. No se había bañado y tenía la misma ropa que el día de la desaparición”, contó uno de los efectivos.

Autoridades unen esfuerzos para dar con el paradero de la mujer que habría seducido al menor de edad para quién sabe qué.

